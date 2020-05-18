期貨商論壇／輕原油期 盯均線
隨著美國多州陸續重啟經濟，截至5月8日當周美國能源情報署所公布的統計資料顯示，美國原油庫存在連續15周增加後，首度下滑。另一方面，根據Baker Hughes公布的油井數連九周下滑、並創近40年的新低，顯示低油價已持續迫使頁岩油開採商退出市場。
在供需情形好轉以及多國放寬先前旅遊管制的預期下，支撐6月輕原油期貨價格上周再度出現長紅K棒並突破季線壓力。
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，雖過早重啟經濟恐面臨二次疫情擴散的風險，仍為投資人擔憂，但對於多國政府與央行推出經濟刺激與寬鬆方案，以及旅遊與商務活動陸續恢復，可望增加原油需求的預期。
基本面部分，歐美多國在能源需求的降幅已出現減緩，以沙烏地阿拉伯為首的會員國先前所做每日減產970萬桶的協議後，供過於求的情形亦有所舒緩。
籌碼面部分，截至CFTC大額交易人報告中，管理基金與投機交易在輕原油期貨皆呈現偏多交易，顯示市場資金持續進場低接的動作。
本波國際原油價格反彈的原因，主要是預期歐美各國陸續重啟經濟所產生的原油需求，以及產油國面臨低油價的減產動作之上，在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待原油價格表現。
（國泰期貨提供）
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