快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

期交所與馬來西亞衍生性商品交易所 簽署MOU

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所馬來西亞衍生性商品交易所（Bursa Malaysia Derivatives Berhad，BMD）今（18）日完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU），未來雙方將基於互惠互利原則，在促進兩國市場發展目標下，開發市場商機及強化夥伴關係。

期交所總經理黃炳鈞表示︰「台灣期貨市場以股價指數衍生性商品見長，而馬來西亞衍生性商品交易所則以原棕櫚油等商品期貨為主力。透過合作備忘錄，能借助各自市場成功經驗，持續深化資訊互換、資源共享及交流，共同推升臺、馬衍生性商品市場之發展。」

馬來西亞衍生性商品交易所董事長Datuk Muhamad Umar Swift則表示：「此合作備忘錄象徵雙方為亞洲衍生性商品市場發展邁出重要一步，也符合馬來西亞衍生性商品交易所國際化策略，將有助於促進雙方產品與市場發展，並開啟未來進一步合作契機，也能為雙方長遠友好關係打下良好基礎。」

期交所成立於1997年，為台灣唯一衍生性商品交易所，近年來持續強化國際合作發展並加速商品多元化發展，陸續推出多檔知名國外股價指數期貨、布蘭特原油期貨與外匯期貨等，以滿足市場交易及避險需求。

馬來西亞衍生性商品交易所成立於1993年，為馬來西亞交易所集團（Bursa Malaysia Berhad）全資子公司，亦為該國唯一衍生性商品交易所，目前共有商品、股權與利率類商品，其主力商品原棕櫚油期貨為全球棕櫚油產業的價格指標。

馬來西亞 衍生性商品 台灣期貨交易所

延伸閱讀

期交所與馬來西亞衍生性商品交易所 簽MOU

馬來西亞一日國會 元首力保慕尤丁續任首相

與大馬藝文界交流 哲學茶席分享台灣藝術行銷

期貨商論壇／鴻海期 賣壓沉重

相關新聞

小道瓊偏空下行 多看少做

觀察成交量活絡CME美股指數期貨，三大美股指數期貨中，小Nasdaq仍然是明顯維持偏多格局，但是小道瓊則是明顯受制於下行...

全民權證／國巨報喜 挑長天期

國巨（2327）近期因被動元件積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻供給吃緊，調升本季合約價至少五成，近期談定的長約價比合約價更高，仍吸引四、五十家大型客戶搶簽約。

全民權證／奇力新 選價內外30％

居家辦公、遠距教學風潮興起，推升筆電、平板急單大增，對電感需求強勁，奇力新（2456）受惠大，現階段微型一體成型電感、大顆Molding Choke、晶片電阻等三大主要產品訂單能見度高，加上大陸廠區產能利用率攀升，以及晶片電阻報價上揚等，本季營收有望成長。

華通、聯發科 押寶價外

5G商機是科技產業發展關注的重點，即使今年遭到新冠肺炎疫情衝擊，但法人仍看好5G概念股未來表現。權證發行商說，華通（2313）與聯發科下半年的營運展望佳，可挑價外10%至15%的長天期認購權證參與行情。

全民權證／台積長多 兩檔來電

輝達（NVIDIA）新一代GPU顯卡預計第3季上市，並採用台積電（2330）的7奈米製程，支援人工智慧及高效能運算（AI/HPC），部分高階GPU採用台積電CoWoS封裝，有助於台積電營運。

技嘉、同欣電 瞄準四檔

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對強勢，後市有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考技嘉（2376）、同欣電等，利用權證參與行情。

最牛一輪／原相回神 永昌99振奮

感測IC廠商原相（3227）股價回測半年線有撐，外資逢低轉買。

祥碩、譜瑞 認購帶勁

IC設計祥碩（5269）、譜瑞-KY今年第1季營運表現亮眼，上周五獲得資金點火，終場分別上漲9.83%及8.25%，收在1,050元、892元，同步帶動權證交投熱絡。

期貨商論壇／鴻海期 賣壓沉重

在整體市場賣壓逐漸增強下，短線個股期貨篩選條件是月均線走平或向下且遭到跌破，在股票期貨成交口數較大的前20檔中，有南亞科期貨、華新科期貨。

期貨商論壇／選擇權 區間操作

美國聯準會主席鮑爾近期表示，儘管對於經濟增長持悲觀看法，但目前能夠使用的工具仍充足，不考慮負利率政策，暫時淡化市場預期今年美國實施負利率的預期。

權證教戰／台積電ADR重挫 交易熱區估位移

中美間的外交與貿易問題緊張，特別在上周五中方拋出不可靠實體清單以對抗對美方出口限制令後，費城半導體遭遇一定拋盤壓力，台積電的ADR大跌4.49%，這個變動恐將影本周的台股，包括權證市場交易熱區也同樣有可能對於台積電乃至大盤標的重新轉強。

從期貨看現貨／結算後 留意外資轉折

台股上周在市場消息好壞參半的情況下，行情呈現區間震盪，加權股價指數周K線收出了一根帶上下影線的小黑K，代表目前多空方向不明。

熱門新聞

三主權基金 5月來大賣台股

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

全民權證／國巨報喜 挑長天期

童子賢喊話：和碩本業不看壞

買盤點火 主力鎖碼股衝鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。