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分析師：台股來到相對高點 短打偏多

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

▀ 期貨分析師林昌興

上周五（8日）的非農就業數據公布4月美國就業人口減少2,050萬人，呈現二次大戰後最慘的狀況，不過，美國股市和黃金價格在數據公布後，只有小幅反映，然後持續反彈，讓做空的投資人持續在新聞和指數脫鉤中持續煩惱。

1.外資大幅賣超反向ETF

如果說趨勢是獲利的明燈，那麼外資的動向就透露出指數的方向往往和新聞表現的大異其趣；這一波反彈從3月起漲到4月創高，5月台指也接近11,000關卡，投資人面臨的就只有空手或是被軋空兩個情況。

反之，外資雖然前半段賣股套現沒趕上車，近期看到三大法人作多台股、反手賣出大量的元大台灣50反1（00632R）一周約65萬張，也就是大盤雖然來到相對高點，但法人輪流接棒做多，也就是大漲小回，散戶放空、大戶軋空的型態已然形成，因此，短線觀察法人籌碼未做空以前，短打跟著偏多操作是比較好的選擇。

2.棄台灣50保高股息

以目前全球低利環境的資產配置，台股具有防疫優先和高股息的兩大先天特點，如果先不看下半年經濟是否走穩轉強，單單就台股高股息平均殖利率約3~4%就非常吸引人，因此，上周看到三大法人減碼台灣50後，買超第一名就是元大高股息（0056）。

這也呼應上周提出的漫漫存股的優勢出現，對於中小型投資人而言，不需要太過費心去追逐漲跌，目前仍然可以積極進行每月定期定額購買高股息ETF或個股，就算下半年破底，殖利率的護城河可以不受短期股價波動而信心動搖。

3.商品ETF失寵：

上周三大法人資金一股腦流向股票市場而讓商品ETF失寵，一直提醒應避開元大S&P石油，因為溢價過高並且轉倉到12月已經跟近月脫鉤，因此，法人一周大賣1.5萬張，短期就算紐約輕原油期貨漲，ETF的幅度也會失真。

特別提醒前一波創高的黃金開始拉回，並且未受非農影響而創高，法人也隨之減碼元大S&P黃金正2（00708L）接近萬張，顯見積極推高的買盤消失；許多專家談論的全球缺糧機會，上周黃豆價格也是低檔盤旋法人賣超，看來短線須等待股市大幅度回檔，再投入商品ETF才是王道。

高股息 ETF 元大

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