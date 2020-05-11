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市場預期經濟解封好轉 美股期貨反彈偏多

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

成交量活絡CME美股指數期貨中，小Nasdaq偏多格局最為明確，上周日K連五紅收復3月所有跌幅，短中期與月線多頭排列，道瓊、S&P型態上雖未如此強勢，但也在上周連續紅K上攻下，正式收復季線反壓。

永豐期貨表示，整體而言，三大指數的反彈偏多格局持續強勢，月線不破前宜順勢偏多看待，操作可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，若較習慣操作現貨的投資朋友也可使用道瓊正2或反1之ETF來參與美股此波的反彈行情。

隨著美國新冠肺炎疫情出現放緩，解封重啟經濟的計畫開始逐漸推動，鼓舞投資人信心再度回溫，使美股持續性向上走揚，即便5月6日美中貿易戰的煙硝味再度升溫、ADP私人就業人數及非農就業數據都創下歷史最差表現，經濟數據或美中貿易的利空消息仍無礙美股上漲的動力，上周道瓊、S&P、Nasdaq現貨指數漲幅分別高達2.56%、3.5%及6%。

4月ADP私人就業人數由3月減少2.7萬人劇變為減少2,023.6萬人次，當天消息出來後的市場偏空反映，小道瓊、小SP在數據公布至現貨開盤的時間，大幅回吐亞洲盤時間的漲幅；加上5月6日當天，美國總統川普表示，將在1~2周內檢視中國大陸是否確實落實第一階段貿易協，使道瓊、S&P指數當天終場收黑；但當市場已經有所心理準備後，上周五的非農就業人數大減2,050萬人次，反倒有利空出盡的解讀。

另一方面，美中對立情緒在近期出現升溫，但5月7日隨即又有消息傳出，美方代表萊特希澤與大陸代表劉鶴通話，頗讓市場有鬆一口氣的效果。整體而言，市場目前還是預期經濟將陸續解封好轉的行情，但隨著股市越漲越高與實際基本面脫鉤幅度擴大，追高的謹慎程度就更要留意。

美股 期貨

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利空出盡 美股期反彈偏多

成交量活絡CME美股指數期貨中，小Nasdaq偏多格局最為明確，上周日K連五紅收復3月所有跌幅，短中期與月線多頭排列，道瓊、S&P型態上雖未如此強勢，但也在上周連續紅K上攻下，正式收復季線反壓。

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