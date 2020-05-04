5、6月報稅季 善用國泰證電子憑證申報抽獎享好康

今年由於受到新冠肺炎疫情影響，報稅期間延長1個月，電子結算申報截止日為6月30 日。國泰證券為鼓勵納稅人多使用金融憑證報稅，特別推出「國泰證券憑證報稅登錄抽」，凡於5月1日至6月30日期間，使用國泰證券有效電子憑證完成個人綜所稅申報，並於指定時間內在活動網站成功登錄個人資料，就可以參加抽獎活動，有機會拿到知名超商電子禮券200元，共50個名額，得獎名單預計於7月31日前於活動網站公告。

國泰證券表示，金融憑證同時具有電子下單必備憑證以及客戶身分認證兩種功能，是投資人網路交易及查詢的重要憑據，目前廣泛使用在年度綜所稅網路申報範疇，突顯其高度便利性。使用金融憑證報稅好處多，可透過電腦即能查詢所得與扣除額資料，免出門、免使用讀卡機，讓繁瑣的年度個人綜所稅申報變得更加簡單與便利。

國泰證券也提醒納稅人，6月1日前完成網路申報，還有機會提早於6月30日收到退稅款的福利。

申報所得稅是每位國民年度最重要的稅賦義務之一，如何良好管理個人必要支出，亦是投資理財規劃中的重要一環，國泰證券提供股票貸款服務，讓持續有投資習慣的投資人，遇到小額資金缺口時無須賣股求現，只要透過國泰證券「國證e櫃台App」的「股票貸款」，線上就能進行借款申請。

國泰證券指出，只要有整張股票庫存，且該有價證券亦符合主管機關所規定的擔保品資格，即能於線上填寫股票貸款申請資料並完成擔保品提撥申請，之後於線上申請借款，3分鐘即能收到匯入款項，並且全天候24小時都能進行申請，還款亦相同。