投資人心驚驚 4月權證交易不到300億元

4月台股反彈，但權證熱度尚未恢復，證交所統計，4月券商受託買賣權證金額僅289億元，月減14%，年減34%，累積前四月受託總額1,407億元，較去年同期下滑4.1%。

證交所統計，4月券商不論發行檔數、發行總額或受託金額都比3月下滑，其中，上個月發行2,097檔權證，總額239億元，受託額289億元，比3月減少49億元，年減155億元，減幅分為14.5%、34.9%。

受託金額前五大券商，依序是元大證券129億元，元富證券88億元，凱基證券67億元，群益金鼎證券65億元，永豐金證券52億元，六到十則有國票、國泰、富邦、統一和台新證券。相關券商普遍也是發行十大券商，但元富、台新未上榜，仍取得領先交易成績。

4月熱門十大標的，以領漲權值股和題材中小股為大宗，包括台積電（2330）、元大台灣50、國巨、臺股指數、華新科、玉晶光、聯發科、鴻海、大立光和旺宏。

累積前四月，券商共發行9,041檔權證，總額1,097億元，受託買賣1,407億元，年減61億元，減幅4.1%。並以元大、元富、群益金鼎、凱基、永豐金受託額達到250億元，排前五。