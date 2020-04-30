金融轉強 分析師：逢高追價宜多謹慎

今（30）日台股早盤受惠美股反彈開高，盤中台指逆價差收斂，不過，早盤主流電子期漲幅略遜於金融期。兆豐期貨分析師郭偉政表示，後續須留意電子期走勢若持續相對弱勢表現，顯示市場資金開始逢高撤離電子，轉往基期相對較低的金融、傳產股，暗示反彈走勢逐漸進入末期的表徵，此時進場偏多交易恐有追高之虞。

郭偉政說，就台指期技術面來看，本周初，台股在疫情趨緩下持續反彈並收復季線，目前上檔首要反壓為年線且接近萬一關卡，將是後續這波反彈重要的關卡考驗。

就基本面來看，主要疫情重災區美國及歐洲地區皆已度過高峰期，且多國開始有條件解封及復工佳音傳出，尤其美國藥廠吉利德研發的「瑞德西韋」新冠臨床試驗取得不錯療效數據，有機會量產成為這波疫情的終結解藥。

就籌碼面來看，外資昨日現貨買超180.27億元；台指期淨多單留倉部位減持至38,439口，選擇權淨多單部位減持至1.08萬口。

昨日美股四大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲532.31點、S&P500指數上漲 76.12點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲306.98點、費城半導體指數上漲84.55點。

美股主要上漲原因來自於「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，配合Google財報優於市場預期，開盤大漲並帶動科技類股上揚。盤中時段，聯準會宣布維持接近零利率的政策，亦提振多頭信心，帶動美股四大指數終場皆大漲作收。

台灣期交所盤後的5月台指期最後收盤價以上漲135點收在10,844點，成交量較前一日縮減至43,127口。