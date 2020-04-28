布蘭特原油期保證金 今天調高

CME三大美股指數期貨中，小Nasdaq維持較強的反彈趨勢，小Nasdaq在4月21日拉回一度跌破半年線和季線支撐，但隔日隨即再度站回，而小S&P、小道瓊雖然短期均線仍維持多頭排列。不過，永豐期貨分析師劉佳倫表示，隨著上檔季線反壓逐步下逼，近兩周很可能就會面臨要一鼓作氣向上表態或壓回盤整。

2020-04-27 14:37