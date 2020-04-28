布蘭特原油期保證金 今天調高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所昨（27）日晚間臨時公告調整布蘭特原油期貨契約（BRF）所有月份保證金金額，今（28）日起結算保證金由3.2萬元調高至4.6萬元，維持保證金由3.4萬元調高至4.8萬元，原始保證金則由4.4萬元調高至6.3萬元，期交所表示，此為強化交易人從事布蘭特原油期貨契約交易的風險意識及適度調高保證金風險涵蓋程度。

新冠疫情蔓延衝擊，企業活動、旅遊及運輸受多重限制，加上石油輸出國組織及其產油盟國協商等因素，石油供給大於需求，並出現儲油空間耗盡現象，導致近期原油價格巨幅波動，期交所因此決定調高布蘭特原油期貨契約，相關調高措施自今日一般交易時段結束後起實施，交易人應隨時注意原油價格波動變化，並準備充足保證金及妥善控管部位風險，以避免虧損超出可承受範圍。

臺灣期貨交易所 原油價格

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