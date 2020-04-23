元大原油正2ETF降槓桿？證期局：將要求對外四點說明

元大投信原油正 2ETF 市場傳聞將「降槓桿」，從追蹤原油期價指數2倍降至1倍多，且將配置的原油期貨從近月轉為遠月，證期局副局長蔡麗玲今（23）日表示，依相關契約可在例外情形下調整，元大投信若真如此做，將要求必需對外公告其該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理的措施。

蔡麗玲說，針對外界傳聞已洽公司了解，元大投信表示，這檔基金的信託契約第16條，有關基金從事期貨交易商品的基本方針與範圍，有規定整體曝險部位，要儘可能貼近基金淨值資產值的200%（即追蹤指數二倍），但三種因素下，包括可考量一、市場或法規因素，可能使基金無法全數依指數權值比例建置部位；或二、預期不同交易所、不同規格的原油期貨契約可能達到較佳收益；三、基於基金流動性風險或資產管理之考量，可將此基金資產之部份比例，去交易非標的指數成份期貨約契或投資股票，來達成追蹤標的指數績效目標。

同一條契約上也載明，原則上基金上市後投資於標的指數原期貨的契約價值，不得低於淨資產價值的100%。因此蔡麗玲說，這100%主要關鍵投資市場發生非預期事件時，可例外不受此比例的限制，因此信託契約中約定針對投資方針及範圍，都已有規範，原則上元大投信或任何投信，都應該要遵守此法規與契約的規定，因此證期局將要求元大投信若真如此做，必需對外公告其該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理的措施。

證期局說，過去也有一般基金出 現投資範圍「例外情況」，也實際有發生過這個情況，例如泰國紅衫軍造成休市，造成一些泰國基金無法投資時，原先所訂持股比例無法達成，這種例外情況下，投信公司會為保護投資人做一些例外的措施。要看不可抗力狀況做一些調整。

假設外傳元月期貨契約，遠月與近月契約相關波動幅度不同，投信資產管理公司需要儘到善良管理的責任，考量市場狀況與風險做相關的決策，操