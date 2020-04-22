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石油ETF爆發整頓潮 元大投信六點提醒投資人

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
由於油價反彈，元大S&P原油正2溢價收斂到300%內，但股價還是過高，元大投信提出六提醒。元大投信官網
由於油價反彈，元大S&P原油正2溢價收斂到300%內，但股價還是過高，元大投信提出六提醒。元大投信官網

國際油價暴起暴落，跌到各地ETF發行機構紛紛調整投資策略保障投資人權益，對此元大投信也特別發布六點提醒，呼籲投資人抄底時，應留意商品期貨市場並無價格底限，比一般商品有更高風險，包括石油ETF也會有大幅波動，交易前宜小心再小心。

受到油價波動一度劇烈，全球最大的石油ETF-USO，今年來已暴跌76%，讓基金公司緊急宣布停發新股。無獨有偶，在香港交易的三星標普高盛原油ER期貨ETF，也公告賣出目前持有的6月油期合約，改為9月合約，並警告在最糟的情況下，投資人可能面臨基金淨值歸零、賠光所有本金。

台股石油ETF未置身事外，迄今除ETF表現大跌，因為搶進買盤強烈，元大S&P原油正2溢價已高達300%，元大S&P石油也有近50%的溢價。對此元大投信表示，投資人應留意溢價收歛風險和期貨型ETF交易風險，特別是以下六點，宜多加留意：

一、海外ETF投資的海外期貨特性和交易風險：國內石油ETF連動美國西德洲原油，價格曾暴跌300%到每桶-37.63美元，代表國外期貨可能沒漲跌限制，而且價格下跌時，最大損失也可能不是零，因此投資人交易相關ETF時，應留意風險非常高。

二、期貨型ETF無漲跌幅限制：若投資的期貨沒漲跌幅限制，通常布局的期貨型ETF也沒有漲跌幅限制，意味ETF可能因價格大幅波動，在短時間產生極大的利潤或損失，如近期油價單日波動動輒30%，相關ETF價格也會劇烈起伏。

三、交易前掌握ETF折溢價：ETF不只是股票，也是基金，因此股價之外，還有與共同基金一樣，可以在初級市場交易的「淨值」，也是ETF真正的價值。

假如股價高於淨值，稱為「溢價」，通常在ETF買盤力道強，或籌碼不足時，可能發生。最近石油ETF都有溢價過大狀況，應留意溢價隨時收斂（股價下跌跌向淨值）風險，若想參考元大投信ETF折溢價，官網都查得到。

第四、ETF成交量小時有流動性風險：近期石油ETF交易活絡，但仍應留意ETF還是會有買賣報價寬，成交量減少的流動性風險，此時投資人可能買不到賣不掉，因而產生投資損失。

第五、匯率的風險：期貨型ETF若從事海外期貨交易，涉及換匯，因此ETF表現上，除了實際交易產生損益，也需要承擔匯率風險。

第六、桿槓／反向ETF不適合長期持有：國人偏好投資桿槓／反向ETF，期貨型ETF也不例外，但這些ETF僅訴求追蹤、模擬或複製單日標的指數報酬率的正向倍數或反向倍數，而非一段期間的標的指數報酬率。故當產品表現不如預期，應即刻停損，不宜長期持有或攤平。

元大投信強調，原油供需嚴重失衡狀況可能持續，油價也有繼續探底機會，投資人交易時，不應只關注潛在報酬，也要多看風險。

ETF 期貨交易 元大投信

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