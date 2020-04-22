優群公布第1季獲利1.16億元 年增114.8%

今日主題：台股近期反彈雖站萬點，但遇到季線反壓，和上檔賣壓，此時利空息消息有較高的機率會擴大反應，投資人可利用連結美股、台股、陸股和VIX相關的ETF連結權證，兼顧避險和獲利。

2020-04-22 00:20