優群公布第1季獲利1.16億元 年增114.8%
連接器廠優群，今天公布2020年第1季稅後純益1.16億元，較去年同期的0.54億元成長114.8%，較去年第4季獲利1.34億元，衰退13.4%。2020年第1季每股稅後純益1.42元，優於去年同期每股純益0.66元，去年第4季每股純益為1.63元。
優群2020年3月合併營收為2.48億元，年成長70.71%，為歷年同月新高，第1季合併營收為4.73億元，年成長13.9%。
新冠肺炎疫情持續升溫，帶動遠距辦公、遠距教學的需求，使得伺服器、筆電等產品出貨暢旺，推升優群相關產品出貨跟著增長。
優群受惠筆電DDR產品、M.2、Type-C等產品成長，加上切入美系手機品牌供應鏈，以及搭上伺服器需求旺盛商機，未來成長性看好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言