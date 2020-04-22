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台職棒登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

優群公布第1季獲利1.16億元 年增114.8%

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

連接器廠優群，今天公布2020年第1季稅後純益1.16億元，較去年同期的0.54億元成長114.8%，較去年第4季獲利1.34億元，衰退13.4%。2020年第1季每股稅後純益1.42元，優於去年同期每股純益0.66元，去年第4季每股純益為1.63元。

優群2020年3月合併營收為2.48億元，年成長70.71%，為歷年同月新高，第1季合併營收為4.73億元，年成長13.9%。

新冠肺炎疫情持續升溫，帶動遠距辦公、遠距教學的需求，使得伺服器、筆電等產品出貨暢旺，推升優群相關產品出貨跟著增長。

優群受惠筆電DDR產品、M.2、Type-C等產品成長，加上切入美系手機品牌供應鏈，以及搭上伺服器需求旺盛商機，未來成長性看好。

筆電 營收

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