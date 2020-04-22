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永豐銀主辦大亞32億元聯貸案 助攻地面型太陽能

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下心忠電業股份有限公司32億元聯貸案，今（22）日正式簽訂聯合授信合約。

永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集四家金融同業共同主辦，超額認購1.53倍，最終聯貸金額以32億元結案；資金將投入建置地面型太陽能電廠，以產業力量，共同響應全年新增2.2 GW（百萬瓩）的政策目標，加速台灣發展乾淨能源，齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

永豐銀行自2012年起跨足綠色金融領域，服務對象包含個人與企業，從屋頂型到大規模電廠均積極發展中；莊銘福指出，截至今年第1季底，永豐銀行融資太陽能電廠逾4,000座、總發電量約達1 GW，融資餘額約274億元。

此次聯貸案簽約後，大亞集團擬於一年之內，在台南市學甲區興建約76 MW（百萬瓦）太陽能電廠、每年約可發電1億度，可望為台灣增添豐富的乾淨能源。

永豐銀行2019年啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，包括主辦寶島陽光20億元、華立集團旗下國軒科技等子公司40億元及中租控股子公司中租迪和60億元聯貸案等，建置類型也從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模。

太陽能電廠 永豐銀行 聯貸案

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