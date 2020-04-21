經濟解析／元大原油正2為何吸引散戶追捧？法人這麼說

西德州原油期貨破天荒跌入負值，以每桶-37.63美元作收，跌幅達306%，國際油價崩跌雖一度造成元大S&P原油正2在開盤重挫14.13%，但隨後在買盤進場下終場收在3.55元，跌幅收斂到3.53%，即使溢價衝高到317.65%，投資人仍勇於逢低買進，到底這檔ETF有什麼魅力？法人說，除了避險需求的運輸相關業者外，吸引一般散戶的是誘人的獲利，所以願意在低價時進場賭高報酬。

證券分析師黃漢成表示，油價爆跌落入負值的是5月將到期的期貨，多單趕在到期前停損賣出，但包括6月交割的原油期貨及現貨價格仍超過20美元；以目前的情況來看，短期油價反彈機會不大，預期將在低檔打底。

黃漢成說，換個角度來看，一旦新冠肺炎疫情放緩，景氣開始復甦，油價就可能會回升，因此，長期來看，油價暴跌到低點，反而是布局的好時機。

證券分析師張陳浩表示，5月 原油期貨暴跌到負值，主要是因為期貨交易合約將到期，不想實物交割的投資人，會不計價的脫手到期多單，即使是砍到負價也是要砍出，他分析，由於油價走跌，多數的倉儲庫存已接近滿倉，加上在新冠肺炎疫情下，需求不振，因此產生這一次的暴跌落入負油價情況。

法人表示，台灣在推出原油相關的ETF商品後，讓原本只能買進國際原油期貨避險的運輸相關業者回流買進台股原油ETF，除了較方便之外，還有匯兌的考量，來自業者的買單占有相當的比重，此外，一般散戶也追捧，原因之一則是賭高波動下的高報酬，且是多數買進原油ETF商品投資人的心態，而且，具有槓桿倍數的元大原油S&P正2，更具有吸引力。

黃漢成表示，目前元大原油S&P正2受益人多，除了以前套牢未賣出的投資人之外，吸引散戶進場的理由則是期望油價反彈，帶來一波漲升行情，另外，富邦VIX的急漲例子，也是散戶敢於逢低搶進的原因；富邦VIX在今年初一度因美股大漲而下跌至2.44元(1/17盤中低點)的低價，但隨著美股急挫，在3月19日盤中拉升到14.29元，時間僅2個月，漲幅高達485%。

張陳浩則是直言，元大S&P原油正2目前價格僅3元多，且下市危機暫緩，散戶的心態就是賭，賭未來油價反彈及不會下市，可因以獲得高獲利；不過，他提醒，以目前來看，油價大幅反彈短期可能還看不到，並不建議投資人買進波動太大的ETF商品。

黃漢成則是提醒，ETF有淨值及溢價幅度過高的風險要考量，元大S&P原油正2目前淨值不到1元，現在卻要花3.55元去買，溢價超過300%，這些投資風險必須要加以考量。