塑化類股跌幅達3% 能否反彈看疫情臉色

5月西德州中級原油（WTI）期貨破天荒重挫跌至負值，今（21）日塑化族群成為拖累大盤重挫的族群之一，收盤時塑化類股跌幅為3.06%，其中，受到油價影響最大的台塑化今天跌幅為2.69%，收盤價格為79.5元。塑化業界認為，疫情變化為油止跌反彈的重要關鍵指標。

油價崩跌，塑化類股成為今日台股的重災區，僅次於生技類股跌幅為3.69%，由於塑化股當中的台塑四寶為台股重要的權值股，塑化族群重挫，對於台股加權指數的影響比生技股來的重。

今天台塑化收盤為79.5元，但盤中一度最低來到78.2元，跌幅最大達4%；台塑四寶中，南亞跌幅最重，收盤時來到57.2元，跌幅達4.1%，台塑、台化則相對有支撐，股價分別來到80.1元及68.9跌幅分別為2.79%及1.9%。

塑化業界今日早上指出，WIT平倉是一個短期性的壓力，造成價格崩盤，然而長期油價的價格能否反彈，真正關鍵還是在需求，目前的情況，只有疫情快點結束能解決這些問題。

其餘中、下遊的塑化業者指出，受到全球傳疫情，目前僅有製作口罩相關的PP原料需求相對強勁，其餘的產品都受到全球到處停工壓力，所以產能需求也出現減緩，所以油價近期出現激烈變化，業界也都不急著買石化相關原物料，持續觀望等待歐、美疫情結束。

法人指出，4月17到21日，為5月到期的西德州原油期貨交割日，近日西德州原油現貨及近月期貨跌幅加劇，就中長期方面，遠月期貨則相對跌幅較輕，研判因美國近期確診和死亡增速放緩，隨著疫情變化，市場憧憬中期原油需求面有望回穩，供需有改善空間。