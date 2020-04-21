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期權密碼／短線進出 須搭配資金控管

聯合晚報 / 本報訊

上周在台積電（2330）法說會傳出佳音，以及金融股助攻之下，指數不但拉高結算，並成功回補3月13日跳空缺口外，外資回補台股亦帶動周線呈現連四紅。

即便美國總統川普拋出重啟經濟的議題帶動美股持續反彈，但受到疫情發展及賣壓出籠的拖累，昨（20）日指數轉為橫向整理走勢，收盤指數仍無法站回10,600整數關卡。

籌碼面部分，上周外資調節期貨多單、選擇權卻由空翻多，交易方向不一致顯示外資無方向的套利交易。前五大交易人在期權同步由多翻空，顯示逢反彈建立避險部位的心態。

目前指數將面臨上方季線的反壓，後續除了美國重啟經濟的計畫能否順利執行，以及企業財報表現之外，盤中壓力支撐點位的轉換，以及多方能否守住3月13日長黑K棒中點都是關注的重點，操作上，短線進出並搭配資金控管應是較合理的做法。

外資 台積電 台股

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第1個反彈的…可能是陸股

目前市場中若要找尋較佳的投資標的，投資人可以轉往疫情當初起始點：中國大陸。不僅僅其指數基期低，且政府大撒幣動作財政要啟動，5月中旬全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會議全國委員會兩會議之後，財政政策出籠，將有望帶動股市反彈，群益期貨分析師林致彬表示，屆時大陸5G將有可能成為第一個帶動指數反彈上揚的攻擊核心，投資人不可錯過。

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亞德客、凡甲 瞄準90天

台股受制於追價力道不足，昨（20）日在季線關前震盪收小黑，但亞德客-KY（1590）、凡甲兩檔中小型股收盤同步創本波反彈以來的新高，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

全民權證／健策 挑選價內外15%

散熱大廠健策（3653）第1季營收亮麗，今年營運展望正向，受惠投信買盤挹注，近期股價沿5日線震盪盤堅，已率先站回所有均線，是台股本波反彈多頭強勢指標之一。健策3月營收6.5億元，月增40.5%、年增57.1%，締造歷史新猷，主因客戶積極拉貨及復工率提升；累計Q1營收16.7億元，年增31.4%，獲利也可望繳出亮眼成績。

全民權證／臻鼎 押逾兩個月期

臻鼎-KY（4958）3月營收衝上82.5億元，較2月大增逾2.2倍，創歷年同期新高，年增12.9%；展望未來，臻鼎董座沈慶芳預告，第2季營運有望顯著回升，4月動能持續向上，主要是首季遞延的生產都將在第2季落實，同時，持續投資類載板等先進製程，及布局關燈工廠。

全民權證／元大滬深300正2 靚

隨著疫情逐漸受控、武漢解封，激勵陸股近期強勢上揚。昨（20）日亞股普遍下跌，陸、港股逆勢走揚，連動在台股市場掛牌的陸股ETF及相關權證表現強勢，例如元大滬深300正2（00637L），成為市場焦點指標。儘管首季經濟數據不佳，不過隨著疫情的發源地武漢正式解封，各地陸續復工，加上國際熱錢不斷透過滬股通流入，使陸股近來走勢轉強，成為市場熱議話題。

大立光、GIS 四檔亮眼

蘋果新款智慧機iPhone SE2預購，短線衝出高人氣，激勵相關供應鏈股價勢盛。其中，鏡頭廠大立光（3008）昨（20）日收小紅，終場上漲0.91%、收3,885元；GIS-KY收漲2.06%、以89.2元收市，表現均相對亮眼突出。

最牛一輪／立積帶勁 永豐99聚焦

立積（4968）昨（20）日漲幅2.52%，最終收163元。立積今年3月合併營收3億元，第1季營收8.31億元，都較去年同期成長，另外，在FEM出貨帶動下，預期今年營收有望突破。

義隆、台表科 認購火

台股近期多空震盪，指數齊步整理；法人昨（20）日表示，現階段盤面以營運成長性佳的業績題材股，股價走勢相對抗震、並獲市場買盤青睞，投資人可參考義隆（2458）、台表科等個股後市，並利用權證參與行情，放大獲利空間。

期貨商論壇／黃金期 適度持有

上周四（16日）美國總統川普發布經濟重啟指南，指南明列美國地區允許復工的必需條件，再加上市場傳聞美國藥廠Gilead Sciences Inc開發治療COVID-19的藥物，根據臨床試驗的早期證據顯示，該藥物具有治療的潛力，激勵美股上漲，市場避險情緒快速降溫，導致黃金價格因而走疲，並跌破1,700美元大關。

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