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跌到負值太罕見？元大原油正2買盤湧 溢價衝270%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
賭油價反彈買盤湧現，元大S&P原油正2溢價衝上270%。 圖／擷自元大投信官網
賭油價反彈買盤湧現，元大S&P原油正2溢價衝上270%。 圖／擷自元大投信官網

國際油價狂瀉，元大S&P原油正2（00672L）今（21）日開盤雖跟進大跌再反彈，但湧入買盤太強，讓ETF溢價接連突破260%、270%，直逼歷史紀錄的288%！元大投信提醒，元大S&P原油正2溢價已經過大，投資人搶進應留意風險。

元大S&P原油正2昨日溢價還不到兩倍，今日雖在油價消息帶動，早盤一度大跌14%，不過因買盤更強，ETF跌幅仍不如淨值，其淨值較前一日下跌28%，連帶使ETF市價相對淨值的溢價激增到250%，代表從股市買入的價格比合理價貴上2.5倍。

隨後在期貨反彈和買盤持續推升，元大S&P原油正2跌幅又驟降到5%內，溢價同步擴大到260%〜270%，逼近該ETF 3月中因油價一天跌三成所造成的288%溢價。相較下，原型元大S&P石油因投資遠月期貨，跌幅更小，溢價維持三成。

元大投信強調，元大S&P原油正2因籌碼已經用罄，溢價過大，不適合積極布局。

法人也提醒，該ETF投資6月期貨，與暴跌三倍的5月期貨不同，且溢價太大導致股價未必與期貨連動，績效會和預期有差，不宜過度押注。

元大投信 大S 期貨

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全民權證／健策 挑選價內外15%

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全民權證／臻鼎 押逾兩個月期

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全民權證／元大滬深300正2 靚

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大立光、GIS 四檔亮眼

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義隆、台表科 認購火

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