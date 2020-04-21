跌到負值太罕見？元大原油正2買盤湧 溢價衝270%

國際油價狂瀉，元大S&P原油正2（00672L）今（21）日開盤雖跟進大跌再反彈，但湧入買盤太強，讓ETF溢價接連突破260%、270%，直逼歷史紀錄的288%！元大投信提醒，元大S&P原油正2溢價已經過大，投資人搶進應留意風險。

元大S&P原油正2昨日溢價還不到兩倍，今日雖在油價消息帶動，早盤一度大跌14%，不過因買盤更強，ETF跌幅仍不如淨值，其淨值較前一日下跌28%，連帶使ETF市價相對淨值的溢價激增到250%，代表從股市買入的價格比合理價貴上2.5倍。

隨後在期貨反彈和買盤持續推升，元大S&P原油正2跌幅又驟降到5%內，溢價同步擴大到260%〜270%，逼近該ETF 3月中因油價一天跌三成所造成的288%溢價。相較下，原型元大S&P石油因投資遠月期貨，跌幅更小，溢價維持三成。

元大投信強調，元大S&P原油正2因籌碼已經用罄，溢價過大，不適合積極布局。

法人也提醒，該ETF投資6月期貨，與暴跌三倍的5月期貨不同，且溢價太大導致股價未必與期貨連動，績效會和預期有差，不宜過度押注。