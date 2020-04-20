信心面激勵 美股反彈行情可期

美股指數期貨中，小Nasdaq明顯與S&P、小道瓊拉開差距，小Nasdaq在4月14日以長紅收復3月9日的長黑跌幅，並且順利收復睽違一個多月的季線、半年線反壓。永豐期貨分析師劉佳倫表示，小Nasdaq期貨的均線也普遍都轉為多頭排列，有利後續繼續上攻，而小S&P、小道瓊雖然沒那麼強勢，但目前也有持續上攻挑戰季線反壓意圖。

雖然目前疫情對全球的經濟衝擊依舊，但從美國股市日內的高低點變化，可發現近期市場情緒已漸漸轉趨穩定，以道瓊現貨指數為例，從2月下旬疫情開始升溫開始，每周的日內平均高低點從200~300點擴大到1,000點上下，到了3月全球股市崩盤那段期間，更是飆升到平均1,500點左右，而近期震幅已連五周降低，上周的日內平均高低震幅已經縮窄至不到500點。

美國上周開始陸續公布企業第一季的財報狀況，打頭陣的銀行股普遍表現都遜於預期，富國銀行的每股純益（EPS）與營收分別為0.01元、177.9億元，低於預期值0.37元、193.3億元；摩根大通則分別為0.78元、290.7億，也低於預期值的1.87元、295.4億元；摩根士丹利分別為0.99元、94.9億元，同樣低於預期值1.16元、98.5億元。

即便財報表現不理想，但所幸疫情的每日確診數有所放緩，加上美國總統川普推文表示，將很快做出經濟活動重新開放的決定，這些信心上的激勵抵消了基本面衰退帶來的利空。而下半周更有消息傳出藥廠吉利德的肺炎新藥臨床實驗有效，更激勵股市向上攻高。

劉佳倫說，操作可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，若較習慣操作現貨的投資人也可使用道瓊正2或反1的ETF來參與美股此波反彈行情。