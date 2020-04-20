短線原油便宜 但避開ETF的三個理由

▀期貨分析師 林昌興

近期的原油價格就像洩了氣的皮球一樣一去不回，從年初的50美元一桶已經跌掉了六成，創下十年來新低，一般投資人是否能夠藉此抄底呢?

1. 原油快跌緩漲：

通常投資人會關注的商品兩大台柱就是原油和黃金，雖然黃金代表避險、原油代表經濟榮枯，但這兩個商品的周期完全不同。因為黃金開採出來後不會消失，只是換成不同的方式取代貨幣價值，除非有動盪恐慌，否則價格區間波

動不大，高低周期約5~8年一個循環，因此，本次黃金的多頭看來還有機會。

對於原油來說，因為是消耗品，油價的波動經常遠大於其他商品，而且周期較短，有可能出現一季的下跌觸底，但過去經驗，緩漲需要12個月以上，才能恢復到崩跌前的價格水位，需要長期抗戰。

2. 原油期貨換倉損失：

既然原油周期短，那麼20元的輕原油是否買了穩賺不賠？想必這也是許許多投資人心裡打的如意算盤，事實上，投資的國內外原油ETF，基金經理人持有的部位都是紐約輕原油期貨，並不是將原油囤貨在家；因此，當近月分原油價格不佳壓低時，現貨商囤油可以挪到次月再賣，而期貨ETF的投資人卻得面對輕原油4月18塊壓低結算，5月開倉25塊高達7美元價差的ETF轉倉成本損失，而且越遠月價格越高，對於長期做多仍然不利。

3. 溢價幅度太大：

目前國內兩檔兩倍做多原油、一檔原油正1的ETF，遇到的狀況都是高檔套牢的投資人居多，雖然目前看來不會輕易下市，但散戶打死不賣的狀況下，出現了ETF淨值低（因為用原油期貨計算損益已經認列虧損），但市價卻有30%~210%的偏離度；如果當作存股來看待，屆時非常有可能出現當原油大幅反彈30%，可是ETF漲幅遠低於30%的狀況產生。

短期三大法人賣超原油散戶融資持續增加的情況一直不變下，避開ETF等溢價收斂再進場可能是比較好的一種方式。