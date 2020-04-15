美股利空再現 台指期夜盤盤中跌百點
新冠肺炎疫情持續影響金融市場和實體經濟，台指期今（15）日拉高結算後，遇籌碼出脫壓力，又逢美股大跌影響，台指期夜盤盤中跌逾百點，嘗試消化利空。
美國3月零售額大減8.7%，為官方1992年開始追蹤這個數據以來的最大跌幅，加上銀行財報不如預期，美股開盤快速下跌反映，道瓊指數早盤跌逾530點，跌幅為2.2%，S&P500指數和那斯達克則分別走跌2.3%和1.9%。
台指期方面，除了因指數走高，籌碼出脫壓力大，開盤後已緩步走低之外，再遇美股氛圍偏空影響，持續下挫，晚間十點時已跌逾140點，跌幅逾1%。
期貨分析師表示，儘管疫情於歐美呈現止穩跡象，然疫苗研發成功前，疫情仍有失控的可能性，且疫情對經濟的負面影響仍持續發酵，使得盤勢仍有下探的風險，後續仍需觀察疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，能否有效緩解流動性不足的問題，市場未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。
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