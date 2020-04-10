大同3C黃金周滿千抽百萬獎 50型液晶顯示器萬元有找

大同3C黃金周今（10）日開跑。至4月19日大同3C全台直營門市，除限時限量多款商品優惠外，消費滿1,000元即可獲得抽獎券1張，滿3,000元送4張、滿5,000元送6張。獎品總價值超過百萬，現開立即中獎。

此外，抽獎券可加碼再抽黃金條塊，市值破萬元的黃金條塊瑞士PAMP時尚金銀條塊系列-斑馬（5公克黃金條塊），無論增值或珍藏都相當適合。

大同3C表示，全台直營門市舉辦中的「黃金周 大同3C酬賓盛典」活動，活動期間消費滿額贈抽獎券，獎品包含國際變頻六門冰箱、大同70吋液晶顯示器、大同雙流新風機、夏普清淨除濕機、大同DC變頻元祖桌扇等超多大獎。

大同3C指出，最殺首選為大同50型液晶顯示器，直降5,000元，以萬元有找的優惠價來打開買氣；這款50型液晶顯示器（TA-V5000A），三年全機保固，黃金周限定超特價9,888元。

獨家BLF濾藍光技術，有效降低藍光傷害；杜比音效、包覆式音箱設計，放大聽覺感受層次，在家就能體驗如同個人劇院般的影音效果。

大同變頻洗脫烘滾筒洗衣機（TAW-R120DA），黃金周限定超特價19,900元，加贈BIALETTI多納泰羅32cm不沾導磁平底炒鍋，洗脫烘一小時完成，高溫洗淨可除蟎抗菌。

大同3C強調，購買大同指定空調好禮雙重送，搭配政府補助最高省4,600元。4月底止是空調早春優惠活動，是結束前最後入手機會。例如，大同晶采變頻冷專（R-362DDHN／FT-362DDSN），黃金周限定價33,900元，購買除享早春優惠好禮三選一外，另外加碼再送大同空氣清淨機，負離子清淨功能、紫外線燈有效殺菌及HEPA活性碳濾網。搭配節能補助（依各縣市公告為主）、貨物稅等政府補助，最高可以省下4,600元。