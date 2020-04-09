華南永昌證爆虧損47億元 金控董座認三大失誤

華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，華南金控董事長張雲鵬今（9）日坦言有三大失誤，包括超過風險胃納量、時機不對以及要去避險時成本已高。

據悉，該公司3月稅後純益損失約47億元，恐連帶影響母公司華南金第1季的獲利變成虧損。

立委高嘉瑜今日於立院財委會上質疑，華南永昌證發行認售權證，導致損失慘重，是否內控已失靈？金管會主委顧立雄說，目前金管會在嚴查該情況是否為通案，已經去清查各大券商，市場動盪時券商投資損益情形，但2月券商自營損失仍在可控範圍之內，顯示券商作權證並非普遍`

第二個檢查重點在於個案部分，顧立雄表示，目前華南永昌正勸已採因應措施，已做相對應的避險部位，證交所已去查核，報告於二周內出爐，關注永昌證的管理層，例如對財務的影響以及風控是否有疏失。

顧立雄強調，目前該公司的資本適足率還符合法定標準150%。

張雲鵬表示，華南永昌證券確實有三大失誤，一、當初認售權證超過風險胃納量；二、不對的時機賣出很多認售權證；三、在股市大跌的時候去避險，導致公司承擔成本變高。