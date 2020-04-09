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華南永昌證爆虧損47億元 金控董座認三大失誤

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
新冠肺炎疫情避險不及，傳出華南永昌證券虧損。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情避險不及，傳出華南永昌證券虧損。圖／聯合報系資料照片

華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，華南金控董事長張雲鵬今（9）日坦言有三大失誤，包括超過風險胃納量、時機不對以及要去避險時成本已高。

據悉，該公司3月稅後純益損失約47億元，恐連帶影響母公司華南金第1季的獲利變成虧損。

立委高嘉瑜今日於立院財委會上質疑，華南永昌證發行認售權證，導致損失慘重，是否內控已失靈？金管會主委顧立雄說，目前金管會在嚴查該情況是否為通案，已經去清查各大券商，市場動盪時券商投資損益情形，但2月券商自營損失仍在可控範圍之內，顯示券商作權證並非普遍`

第二個檢查重點在於個案部分，顧立雄表示，目前華南永昌正勸已採因應措施，已做相對應的避險部位，證交所已去查核，報告於二周內出爐，關注永昌證的管理層，例如對財務的影響以及風控是否有疏失。

顧立雄強調，目前該公司的資本適足率還符合法定標準150%。

張雲鵬表示，華南永昌證券確實有三大失誤，一、當初認售權證超過風險胃納量；二、不對的時機賣出很多認售權證；三、在股市大跌的時候去避險，導致公司承擔成本變高。

認售權證 顧立雄 華南金控

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期貨商論壇／旺宏期 不宜追高

隨著新冠肺炎疫情在歐洲及美國確診人數下降，歐美股市在本周強勁反彈，也帶動亞洲股市勁揚。

台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（8）日震盪走高，指數齊步站上10,100點；分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨多單減碼4,095口至4.1萬口，展望盤勢，雖然新冠疫情影響仍存，但近期波動已趨緩，預期台指期短線仍趨向震盪。

期貨商論壇／選擇權 中性偏多

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新冠肺炎疫情帶動伺服器、網通、筆電等遠距應用需求強勁，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）第2季合約價預估調升5%至10%，群聯（8299）昨（8）日拉出連四紅，收在284.5元，創本波反彈以來新高。

全民權證／智邦 瞄準長天期

受訂單遞延出貨影響，網通廠智邦（2345）3月合併營收46億5,157萬元，較去年同期增加約6.6%。1至3月累計117億2,425萬元，較去年同期增加約5.4%。

欣興、玉晶光 選四個月

歐美地區新冠肺炎疫情趨緩，台股昨（8）日拉出連三紅，重登萬點關卡，欣興（3037）、玉晶光（3406）等二檔蘋概股同步創高，後市仍有可為，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

全民權證／大立光 二檔放閃

大立光（3008）目前中國大陸電子代工廠已陸續復工，加上蘋果新款平價iPhone，以及三星、華為等非蘋指標廠新機加速備貨，積極拉貨鏡頭模組，帶動3月營收攀上近四個月高點，也是歷來3月營收首度站上50億元大關，優於市場預期，近期股價回神。

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台積電（2330）前兩個月合併營收達1,970億元，年增達41.8%，新冠肺炎對半導體產業影響不大，且台積電今年產能利用率滿載，5奈米量能也被法人看好能帶動其業績成長，有望創業績新高。

聯詠、嘉澤 四檔有看頭

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後勢將有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考聯詠（3034）、嘉澤（3533）等後勢表現，利用權證參與行情。

原相、旺宏 認購火熱

受到新冠肺炎疫情愈發緊張影響，民眾出門意願降低，轉而在家遊玩電動，日本電玩大廠任天堂最新款遊戲買氣上揚，任天堂相關供應鏈原相（3227）、旺宏（2337）受惠，昨（8）日股價同步走強，投資人如看好相關宅經濟概念股，可透過權證商品布局。

櫃買富櫃200指數講座 線上開講

櫃買中心在2019年所發布的櫃買富櫃200指數（IX0118），該指數在市場具有代表性和可交易性，2019年富櫃200指數的報酬率更達到29.36%，表現出色，吸引到大眾的注意。

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