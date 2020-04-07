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容逸燊：台指期結算前傾向區間震盪 萬點之上有壓

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

隨著新冠肺炎疫情在歐洲及美國確診人數下降，歐美股市在本周作出強勁反彈，也帶動亞洲股市勁揚，群益期貨證期雙分析師容逸燊指出，但美國總統川普也認為接下來一周到兩周將會死亡人數激增，也可見美股來到3月底反彈上緣即出現漲勢休息狀況。

雖然美國已經通過兩兆美金預算，Fed也已降至零利率以阻止經濟下行風險，但全球製造業斷鍊、跨國貿易及旅遊中斷，全球GDP成長只剩2.4%，歐美也預估將出現負成長，這些都將對台灣電子廠出現成其重大影響。

容逸燊認為，台指期下周三將是四月合約結算，預期在結算前仍傾向區間震盪格局，尤其這兩周是清明連假後的重要觀察期，疫情人數將影響股市甚深，選擇權籌碼面可以觀察到，履約價10,000有11,000口的未平倉量，將是加權指數及期貨在結算前的重大壓力區。

支撐則在本周的低點區域，周一在連假完後開盤後一個小時內急速下殺，但隨即緩步走高，並於4月7日再次來到萬點區域，因此本周一的低點可以當作多頭防守的短期關卡，若再跌破則要再來測試連假前的低點區域。

OTC指數可見到，反彈至3月初高點區域即出現壓力，雖然個股表現各異，但大多數股票都已跌破季線呈現空頭排列，比較強勢的股票能站上月線，弱勢股則在月線以下整理，因此大盤反彈到相對壓力區也將出現減碼賣壓，畢竟在未來疫情不確定狀況下，各產業還能支持多久難以估計，首當其衝的旅遊 餐飲業已經出現雪崩式下跌，建議在反彈過程中汰弱留強。

容逸燊表示，現貨部分也可觀察到，6日第一次出現外資買超，但期貨出現賣超4千多口。過去幾個交易日都可發現，外資期現貨有不同步的狀況，當期貨出現買超時，現貨往往賣超作為對沖部位，顯示外資法人機構在心態上仍認為區間整理可能性大，要再大幅度反彈到去年水準並非短時間可形成，型態上必須反覆打底讓籌碼沉澱，待第3季之後才有機會重新步入牛市。

期貨 疫情

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全民權證／原油2X 押長天期

近來國際油價如坐雲霄飛車，先重挫、再大漲，使得用油大戶與專業投資人，不論是避險或是投機，操作難度均大為增加。由於市場普遍預期短線油價有機會持續彈升，激勵原油相關ETF都大漲，元大S&P原油正2（00672L）成為盤面焦點，也帶動相關權證買氣。

最牛一輪／健策走揚 凱基97搶眼

健策（3653）產品布局日益廣泛，近年跨入伺服器ILM扣件及車用IGBT等散熱產品，近來伺服器、資料庫中心等建置需求居高不下，使健策市占率提升，股價自3月中以來即有法人資金布局，下檔有撐，緩步走揚。

大立光、聯發科 四檔火

台股近期多空震盪，指數齊步整理；法人昨（6）日表示，現階段盤面以營運成長性佳的業績題材股，股價走勢相對抗震、並獲市場買盤青睞，投資人可參考大立光（3008）、聯發科（2454）等後市，利用權證參與行情，放大獲利空間。

仁寶剽悍 挑逾80天期

新冠肺炎疫情全球大爆發，使得無接觸經濟成為市場顯學。其中，遠距醫療概念發燒，昨（6）日台股盤面中，包括緯創（3231）大漲3%、仁寶（2324）收漲逼近2%等，引發市場關注，並連動相關認購權證全面大漲收市。

全民權證／緯創 選價內外20%

緯創（3231）近期召開董事會，通過去年財報，全年純益68.01億元，年增38.5%，每股純益（EPS）2.4元，將配發2元現金股利，並將從即日起實施上限6萬張庫藏股。

原相、鈊象 認購聚光

台股昨（6）日在美國期貨電子盤上漲及外資回頭買超22.1億元激勵下，終場收在最高點，上漲155點或1.6%，收在9,818點，成交量達1,497億元，指數朝月線靠攏。法人認為，4月變數仍多，投資人可布局與宅經濟相關的強勢股，逢低找買點，如：原相（3227）、鈊象（3293）等。

期貨商論壇／大立光期 業績撐腰

疫情消息方面，目前有超過10萬人染疫，至少5.6萬人死亡，美國確診突破25.8萬例，死亡6,605例，紐約州一夜之間增10%累計有超過10萬確診，上周五新增562死亡至2,935例，這是迄今最高的單日死亡升幅。台股短期仍將持續受疫情影響，操作需謹慎。

期貨商論壇／輕原油期 觸底反彈

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，根據美國能源情報署（EIA）3月27日當周數據顯示美國煉油設備產能利用率陡降至82%左右，而原油庫存除呈現連十周增加，且較上周增加超過380萬桶為近期首見。但從4月3日Baker Hughes所統計，美國頁岩油井數量較上周再度大幅減少64座，且鑽井平台數已低於700座，顯示油價下滑已影響油頁岩業者開採的意願。

台指期 外資大砍多單

股期雙市昨（6）日開高震盪走高，指數齊步收復9,800點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少4,965口、降至4.6萬口，展望盤勢，目前指數面臨上有壓下有撐，短線持續區間震盪整理。

ETF最前線／原油價強彈 留意ETF折溢價

雖然全球疫情仍越演越烈，不過對於股票市場來說封城與隔離已經免疫，加上美國公布非農與失業人數都創下近期最差數據但美股尚未破底，還有上周原油大幅反彈的助力下，本周ETF可關注三大方向：藍籌ETF股跌深反彈、黃金穩定上漲以及原油反彈留意折溢價。

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