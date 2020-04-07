容逸燊：台指期結算前傾向區間震盪 萬點之上有壓

隨著新冠肺炎疫情在歐洲及美國確診人數下降，歐美股市在本周作出強勁反彈，也帶動亞洲股市勁揚，群益期貨證期雙分析師容逸燊指出，但美國總統川普也認為接下來一周到兩周將會死亡人數激增，也可見美股來到3月底反彈上緣即出現漲勢休息狀況。

雖然美國已經通過兩兆美金預算，Fed也已降至零利率以阻止經濟下行風險，但全球製造業斷鍊、跨國貿易及旅遊中斷，全球GDP成長只剩2.4%，歐美也預估將出現負成長，這些都將對台灣電子廠出現成其重大影響。

容逸燊認為，台指期下周三將是四月合約結算，預期在結算前仍傾向區間震盪格局，尤其這兩周是清明連假後的重要觀察期，疫情人數將影響股市甚深，選擇權籌碼面可以觀察到，履約價10,000有11,000口的未平倉量，將是加權指數及期貨在結算前的重大壓力區。

支撐則在本周的低點區域，周一在連假完後開盤後一個小時內急速下殺，但隨即緩步走高，並於4月7日再次來到萬點區域，因此本周一的低點可以當作多頭防守的短期關卡，若再跌破則要再來測試連假前的低點區域。

OTC指數可見到，反彈至3月初高點區域即出現壓力，雖然個股表現各異，但大多數股票都已跌破季線呈現空頭排列，比較強勢的股票能站上月線，弱勢股則在月線以下整理，因此大盤反彈到相對壓力區也將出現減碼賣壓，畢竟在未來疫情不確定狀況下，各產業還能支持多久難以估計，首當其衝的旅遊 餐飲業已經出現雪崩式下跌，建議在反彈過程中汰弱留強。

容逸燊表示，現貨部分也可觀察到，6日第一次出現外資買超，但期貨出現賣超4千多口。過去幾個交易日都可發現，外資期現貨有不同步的狀況，當期貨出現買超時，現貨往往賣超作為對沖部位，顯示外資法人機構在心態上仍認為區間整理可能性大，要再大幅度反彈到去年水準並非短時間可形成，型態上必須反覆打底讓籌碼沉澱，待第3季之後才有機會重新步入牛市。