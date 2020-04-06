一年賺逾兩股本 鈊象靠一關鍵推動獲利大躍進

台股日前頻頻下挫，鈊象（3293）雖也受影響，股價跌破600元，但表現相對穩健，今（6）日帶量大漲，盤中最高一度漲至609元。回顧兩年前，2018年10月11日，鈊象股價曾跌至126元，為其近三年低點，能走到現在的高點，業績持續發燙，給予相當大的助力。

鈊象近年衝刺手機遊戲市場，《明星三缺一》、《金猴爺》、《海王寶藏》、《金好運》、《滿貫大亨》等五大遊戲，成長強勁，帶動去年（2019）業績大豐收，全年營收52.9億元，稅後純益19.8億元，每股純益（EPS）28.08元，皆為成軍以來最佳。今年受惠「宅商機」，鈊象對前景持續樂觀，累計前兩個月營收12.43億元，年增101.3%，改寫歷年同期新高；外界看好，其有機會再創新高。

手機遊戲市場競爭激烈，遊戲生命周期不比端遊，遊戲業者幾乎每年都得發動新品攻勢，確保營收持穩。不過，鈊象董事長李柯柱日前法人說明會時，談及今年展望，表示現階段以充實現有遊戲內容為主，需要市場區隔，才會推出不同的遊戲打市場，並看好五大遊戲的成長。

不打新品戰、靠著現有遊戲更新，鈊象為何仍能對表現如此樂觀？業界人士解釋，博弈產品不是靠新品取勝，一般遊戲要有新設計、新鮮玩法的新品，但博弈玩法不能變，鈊象也有多條產品線，並非單一面向線上或線下產品，雖然市場常常變化，不會因只有單一產品而讓公司營收大受影響。

此外，更重要的，是鈊象長期累積的研發能量。業界人士指出，鈊象長期重視自主研發產品、自有品牌，產品力，市場機會到來，營收就會有大幅增長。

從鈊象近五年的財報中，可窺見其研發逐步強化自身研發力道。鈊象2015年的研發費用為5.99億元，接下來逐年增加，2016年7.62億元、2017年8.08億元、2018年8.35億元，去年則來到11.85億元；鈊象投入的費用，和網龍、宇峻、傳奇等以研發為主的遊戲廠相比，為各廠之冠，從成績來看也確實順利「變現」。

資策會教研所主任范明軒，經常參與辦理遊戲開發者論壇，他指出，鈊象本身一直專注自主研發遊戲，很少代理產品，把資源精神心力放在自主研發，在遊戲公司中算是做得蠻多，「舉例來說，每年遊戲開發者論壇，每間公司10位以上出席已經很多，鈊象則最多有派到40到50位，一向是派出最多員工出席的公司，能看出其對研發的重視。」

范明軒也說，遊戲產業競爭激烈、變化速度快，要維持競爭力，重要的要靠不斷學習，以及掌握新的東西，舊的經驗跟知識要有辦法累積，鈊象這點做得出色；不只國內，鈊象也付出不少資源，派非常多的人到海外參加研習。他表示，遊戲本質是軟體，接近服務型軟體，軟體領域要做得好，核心就是研發能力要維持夠強的競爭力。

不過，鈊象其實同樣走過不少「冤枉路」。范明軒表示，現在鈊象最紅的幾款，是表現比較突出的，市場測試不錯，就當作長期經營的產品，集中資源經營，手遊玩家對做得不錯的作品，也願意花更多時間玩，不是一般人想像玩家每天嘗試不同產品。

目前鈊象成長最強的手遊，就屬《金猴爺》和《明星三缺一》，兩款遊戲的天花板何時出現，外界高度關注，鈊象自己自然也希望別那麼快看見。李柯柱坦言，任何產品到一個程度繼續往上有難度，公司會不斷努力，希望天花板不要那麼快來，往後發展會積極往海外拓展。