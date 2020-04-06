法人：美股多殺多暫歇 熊震難免

CBOE交易所編制的VIX指數從3月16日所創的高點82.69逐步放緩至目前的46.80，顯示市場上多殺多的恐慌情緒暫告一段落，但熊市格局急彈急跌的特色下仍不可不慎。永豐期貨分析師劉佳倫說，可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，較習慣操作現貨的投資人也可使用道瓊反1的ETF來參與美股熊市的行情。

劉佳倫表示，以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，三大美股指數期貨在3月23日創這波下殺後的低點後迎來反彈，近兩周未再破底，但目前技術面上只有小Nasdaq已經有試圖挑戰3月12日第二波起跌點的氣勢，小道瓊、小S&P都還是未能正式站上月線反壓。

美國勞工部非農就業報告顯示，3月非農就業人數驟減70.1萬人次，創2010年9月來首次衰退，失業率也從紀錄低點3.5%跳升至4.4%，創2017年8月以來最高；但由於非農就業報告較多數據取決於3月上旬，因此，恐怕未能反應真實的經濟惡化情形。

若從時間性較即時的初請失業金人數觀察，3月22日至3月28日的初請失業金人數664.8萬人次，再次刷新歷史新高，顯示目前肺炎疫情對美國勞動生產力造成的衝擊恐怕不亞於過去的金融海嘯狀況。

上周美國股市呈現大區間震盪洗刷，受到美國國會通過2兆美元紓困案激勵，上周一美股三大指數大漲3%以上表態，然而隨著市場樂觀情緒消化，加上觀望即將來臨的3月ADP、非農就業數據，市場周二開始回吐漲幅，雖然周四、周五消息傳出美國將和俄羅斯、沙烏地阿拉伯對油價進行協商，油價大漲激勵能源個股走揚，但上周五非農數據創2010年9月來首次衰退使股市買盤意願萎靡，上周CME的6月小道瓊、小S&P、小Nasdaq跌幅分別為2.2%、1.6%、0.6%。