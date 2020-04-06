法人：美股多殺多暫歇 熊震難免

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

CBOE交易所編制的VIX指數從3月16日所創的高點82.69逐步放緩至目前的46.80，顯示市場上多殺多的恐慌情緒暫告一段落，但熊市格局急彈急跌的特色下仍不可不慎。永豐期貨分析師劉佳倫說，可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，較習慣操作現貨的投資人也可使用道瓊反1的ETF來參與美股熊市的行情。

劉佳倫表示，以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，三大美股指數期貨在3月23日創這波下殺後的低點後迎來反彈，近兩周未再破底，但目前技術面上只有小Nasdaq已經有試圖挑戰3月12日第二波起跌點的氣勢，小道瓊、小S&P都還是未能正式站上月線反壓。

美國勞工部非農就業報告顯示，3月非農就業人數驟減70.1萬人次，創2010年9月來首次衰退，失業率也從紀錄低點3.5%跳升至4.4%，創2017年8月以來最高；但由於非農就業報告較多數據取決於3月上旬，因此，恐怕未能反應真實的經濟惡化情形。

若從時間性較即時的初請失業金人數觀察，3月22日至3月28日的初請失業金人數664.8萬人次，再次刷新歷史新高，顯示目前肺炎疫情對美國勞動生產力造成的衝擊恐怕不亞於過去的金融海嘯狀況。

上周美國股市呈現大區間震盪洗刷，受到美國國會通過2兆美元紓困案激勵，上周一美股三大指數大漲3%以上表態，然而隨著市場樂觀情緒消化，加上觀望即將來臨的3月ADP、非農就業數據，市場周二開始回吐漲幅，雖然周四、周五消息傳出美國將和俄羅斯、沙烏地阿拉伯對油價進行協商，油價大漲激勵能源個股走揚，但上周五非農數據創2010年9月來首次衰退使股市買盤意願萎靡，上周CME的6月小道瓊、小S&P、小Nasdaq跌幅分別為2.2%、1.6%、0.6%。

期貨 美股

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全民權證／上銀 挑價內外30％

上銀（2049）去年營業毛利67.75億元，營業利益24億元，稅後純益18.65億元、年減65.4%，每股純益6.03元。

全民權證／良維 二檔活力旺

良維（6290）去年每股純益6.35元，今年前二月受到疫情影響，營收年減34.7%，但法人看好第2季營收將回升，全年在高毛利產品持續成長下，營運樂觀向上。

全民權證／智邦 選逾三個月

智邦（2345）2月營收33.97億元，月減7.5%，年增17.9%；累計前二月營收70.72億元，年增4.6%。智邦深耕歐洲市場，也前進大洋洲市場，在新客戶及新訂單帶動下，去年營收328.98億元，年增23.6%創新高，每股純益6.85元，年增48%，是近三年新高。

最牛一輪／群創擁題材 元大9C夯

群創（3481）具有低基期利多，股價在外資買盤帶動下，上周三（1日）攻上漲停板。營運方面，今年2月合併營收141.32億元，月減14.8%，年減22.1%；累計今年前二月合併營收307.14億元，年減21.9%。

可成、原相 認購吸睛

台股盤勢多空震盪劇烈，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考可成（2474）、原相，利用權證參與行情，放大獲利空間。

友達、仁寶 四檔有看頭

清明連假導致上周台股量縮整理，失守9,700關卡，周指數小跌0.3％，收9,663.63點，而在休市期間，美股跌多漲少，台股有震盪後壓力。法人認為，在救市措施推動下，台股可望進行跌深反彈，投資人可關注低基期的友達（2409）以及仁寶等。

華擎、立積 瞄準長天期

台股上周三（1日）受清明長假前影響，買盤觀望縮手，指數震盪下跌44點，失守9,700點關卡及5日均線，但盤面上華擎（3515）、立積等挾基本面優勢逆勢走揚，成為多頭指標。

期貨商論壇／選擇權 避險操作

截至昨（5）日，美國新冠肺炎疫情的確診人數已突破31萬人，加上美國3月的初領失業救濟金人數達328.3萬人，足足較預期的170萬人多出將近一倍，是史上首次出現百萬級別的初領失業救濟金數據，遠超過金融危機時期的66萬人，顯示疫情已嚴重衝擊美國勞動市場。

期貨商論壇／原油期 後市保守

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，根據美國能源情報署（EIA）數據顯示，美國七大頁岩油產區4月預期日產量將再較3月上升近2萬桶，但從3月27日當周Baker Hughes統計，美國頁岩油井數量較前周大幅減少44座，顯示油價下滑已影響油頁岩業者開採的意願。

台指期 短線中性看待

台股上周三（1日）呈現區間震盪格局，直至尾盤才拉低周結算，成交金額縮減。期貨商表示，台股量能明顯退潮，目前在全球疫情持續干擾經濟下，上檔萬點壓力依舊沉重，短線台股與台指期區間波動格局不變。

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