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槓桿交易夯？元大原油正2上榜權證發行前十

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

3月台股大跌，市場信心重挫，證交所公布，3月證券商受託買賣權證金額下滑到338億元，比2月少百億元，減幅兩成。不過累積第1季，權證交易金額1,117億元，仍比去年同期成長一成。

值得注意，3月油價暴跌，元大S&P原油正2（00672L）量能大增，連結權證也罕見登榜發行標的排行榜。上個月連結標的十大，包括元大台灣50罕見比下台股指數、登上權證發行標的第一，台股指數居次，三到七名台積電、聯發科、鴻海、國巨、大立光及華新科，再來八到十名為元大台灣50反1、元大滬深300正2和元大S&P原油正2。

法人認為，抄底買盤外，停損賣盤也可能是元大S&P原油正2權證熱門原因；權證高槓桿，很容易洗出籌碼。

證交所統計，3月權證交易降溫，證券商共發行2,541檔權證，發行總額355億元，均比2月增加，但受託買賣權證總額僅338億元，月減101億元，減幅22%，較去年同期也下滑8.7%。

受託買賣的五大券商，依序有元大證券152億、元富證券93億、凱基證券82億、群益金鼎證券63億及永豐金證券50億元。

累積第1季，券商共發行6,944檔權證，發行總額857億元，買賣總額1,117.8億元，年增9.2%。

至於受託買賣五大券商，以元大證444億元第一，元富證329億元第二，群益金鼎證245億元第三，凱基證227億元第四，永豐金證券198億元第五。

此外，證交所也公告，第2季得為認購（售）權證標的縮減到209種，包括所有發行人可發行標的173種，獎勵A級發行人可發行標的36種。

屬A級發行人的標的中，新增台苯、達新、中興電、力山、信錦、台紙、中環、廣宇、敬鵬、建準、興勤、晶豪科、智原、和鑫、明泰、京鼎、智伸科、新唐、立積、康舒、瑞祺電通、訊芯-KY、申豐、台虹、致新、達方、勤誠和柏文。

所有發行人標的則新增味全、南亞、台化、儒鴻、東元、葡萄王、神隆、美時、正隆、國際中橡、裕隆、金像電、漢翔、台中銀、三商壽、國票金、神基、台灣大、華擎、台勝科、旭富、中租-KY、凌華、盛群、南六、和潤企業、復盛應用、億豐、台汽電、美德醫、巨大及宏全。

元大

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