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林昌興：無限QE挺黃金、留意反向ETF中長期布局機會

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

大盤上周終於在連續下跌後，出現了反彈的曙光，整周的高低點也從8,750點彈升到9,950點，高低點差距達1,200點之多，期貨分析師林昌興指出，接下來法人的動向為何，美股的多空狀態，籌碼的變化都是本周需要關注的重點。

林昌興指出，因為全球市場的快速反彈，大盤一周內漲幅達到10%以上，加上美國股市連漲三天來到月線關卡，因此，三大法人同步減碼國內外反向ETF獲利了結。

其中，法人幅度最大的是元大台灣50反1（00632R）達83萬張，其中，以自營商避險賣出79萬張為最，顯然這裡法人並未看好台股後市反彈，應是獲利出場，加上避險單所致，本周可特別留意這類反向ETF的切入機會，可當作中期空頭的布局準備。

而原油市場持續積弱不振，雖然跌深的原油價格讓人十分心動，但以目前的國際情勢和經濟衰退狀況，短期油價應該只有小幅反彈，還看不到V型反轉。

上周法人對於槓桿型商品，持續大幅賣超，例如：街口布蘭特油正2（00715L）、元大S&P原油正2（00672L）等，且目前仍有折溢價問題和下市的疑慮，短線投資人除非當沖抓波動，否則都不宜長期持有原油的多頭商品，因為籌碼和消息面相對上對多方不利。

林昌興指出，當美國聯準會降息到零利率後，最後的大絕招就是貨幣量化寬鬆QE，不過，當上周美國數據大壞，失業救濟金人數328萬人，創下金融風暴以來的新高，對於後續會出現大量的公司倒閉潮已經能夠想像；也因此聯準會避續持續撒錢印鈔票，這個時候，黃金的價值就慢慢浮現，無限QE寬鬆黃金挺。

上周黃金價格快速站回1,600美元，法人也積極加碼元大S&P黃金正2（00708L），因此，如果想要分散資產配置，除了持有現金部位外，黃金ETF也是抗通膨的一個好選擇。

ETF最前線

ETF 元大 美國聯準會

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全民權證／技嘉 二檔有看頭

技嘉（2376）受到外資、投信聯手買超帶動，上周五股價上漲5.9%或2.65元，站回月線；在營運面，今年前二月營收109.2億元，年增19.0%。

全民權證／原相 選逾三個月

原相（3227）2月營收4.87億元，月減22%，今年前二月營收11.15億元，年增75%，市場預期，本季遊戲機季增逾一成、滑鼠季減10%至15%、穿戴裝置與TWS藍牙耳機因前期拉貨較多與疫情干擾，下滑幅度較大。

最牛一輪／南電股漲 台新97喊衝

IC載板廠南電（8046）上周五（27日）漲7.2%或3.4元，股價站回所有均線，外資、投信連續買超三日；南電2月營收表現突出，以23.48億元寫下近年同期新高，年增43.3％，累計今年前二月營收48.29億元，年增17.9％。

全民權證／祥碩 挑價內外20%

受惠於大客戶超微（AMD）拉貨動能強勁，祥碩（5269）旗下500系列晶片組出貨量攀升，加上大陸去美化，助攻祥碩搶進當地伺服器大廠訂單，本季營收有望較大幅成長。

元黃金、SP黃豆 四檔夯

美國聯準會（Fed）宣布推出無限量購買資產政策，且美國政府推出大規模2兆美元財政刺激，導致美元指數走跌，黃豆、黃金等商品反彈行情。法人認為，可以留意包含元大S&P黃金（00635U）及街口S&P黃豆（00693U）等布局機會。

微星、精測 聚焦長天期

台股盤勢多空震盪劇烈，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後勢將有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考微星（2377）、精測等，利用權證參與行情。

台郡、聯發科 認購熱

新冠肺炎疫情延燒，全球股市、債市震盪激烈，台股一度失守十年線之際，台郡（6269）、聯發科等大廠在法人圈評估全年業績展望看佳，公司董事會通過實施庫藏股，帶動股價回溫；權證券商建議，可利用造市積極、中長天期權證布局。

期貨商論壇／輕原油期 保守看

美國參議院所通過的2兆美元經濟刺激方案，僅激勵國際原油一天的反彈行情。隨美國EIA公布原油庫存連續九周增加，加上市場預期全球下半年經濟回溫的機會有限，及OPEC減產協議將於3月31日到期、新冠病毒感染人數持續上升，歐美各國封閉式管理造成國際原油需求大幅下滑、還有先前川普提出購買7,700萬桶戰備石油儲存的計畫遭能源部門撤回下，5月輕原油期貨再度出現下滑走勢。

期貨商論壇／台積電期 可留意

美股在2兆美元財政刺激法案中，短線連續反彈、波段漲幅超過20%，此外，歐央也跟進美國聯準會步調，推出無限量QE政策，加上G20會後聲明將聯合端出5兆美元的救市方案，激勵全球資產價格同步反彈，美股三大指數同回牛市定義。

台指期 外資中性布局

上周五（27日）隨美股大漲激勵，亞股早盤皆為開高態勢，但在上檔萬點壓力依舊沉重下，台股呈現開高走低格局，終場由紅翻黑收上影線。期貨商表示，目前在支撐壓力呈現下，大盤將續作區間格局，短線可逢高偏空操作。

權證教戰／因應市況 新權證更有交易機會

本周市場不是回穩，而是似乎暫時脫離了危險，在歷經了三周的瘋狂，一個V型走勢最低限度讓市場對10年線重燃信心，而不用一直回頭去看2008年的歷史線圖。

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