林昌興：無限QE挺黃金、留意反向ETF中長期布局機會

大盤上周終於在連續下跌後，出現了反彈的曙光，整周的高低點也從8,750點彈升到9,950點，高低點差距達1,200點之多，期貨分析師林昌興指出，接下來法人的動向為何，美股的多空狀態，籌碼的變化都是本周需要關注的重點。

林昌興指出，因為全球市場的快速反彈，大盤一周內漲幅達到10%以上，加上美國股市連漲三天來到月線關卡，因此，三大法人同步減碼國內外反向ETF獲利了結。

其中，法人幅度最大的是元大台灣50反1（00632R）達83萬張，其中，以自營商避險賣出79萬張為最，顯然這裡法人並未看好台股後市反彈，應是獲利出場，加上避險單所致，本周可特別留意這類反向ETF的切入機會，可當作中期空頭的布局準備。

而原油市場持續積弱不振，雖然跌深的原油價格讓人十分心動，但以目前的國際情勢和經濟衰退狀況，短期油價應該只有小幅反彈，還看不到V型反轉。

上周法人對於槓桿型商品，持續大幅賣超，例如：街口布蘭特油正2（00715L）、元大S&P原油正2（00672L）等，且目前仍有折溢價問題和下市的疑慮，短線投資人除非當沖抓波動，否則都不宜長期持有原油的多頭商品，因為籌碼和消息面相對上對多方不利。

林昌興指出，當美國聯準會降息到零利率後，最後的大絕招就是貨幣量化寬鬆QE，不過，當上周美國數據大壞，失業救濟金人數328萬人，創下金融風暴以來的新高，對於後續會出現大量的公司倒閉潮已經能夠想像；也因此聯準會避續持續撒錢印鈔票，這個時候，黃金的價值就慢慢浮現，無限QE寬鬆黃金挺。

上周黃金價格快速站回1,600美元，法人也積極加碼元大S&P黃金正2（00708L），因此，如果想要分散資產配置，除了持有現金部位外，黃金ETF也是抗通膨的一個好選擇。

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