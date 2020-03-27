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期貨商論壇／華通期 反彈格局

經濟日報 / 記者黃力整理

觀察昨（26）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有八檔、下跌有十檔、持平有二檔；此20檔個股多數以平盤開出，其中以華通（2313）、宏碁以及嘉聯益期貨表現搶眼，為穩盤要角。

再進一步觀看連續兩日的表現：連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性，有四檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性，有一 檔。數據顯示：目前主流個股仍以跌深反彈為主，但已有數檔已開始獲利了結，台股大盤若要續攻，仍需疫情有所緩解。

個股期貨中昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品：台積電期貨、欣興期貨、玉晶光期貨，此三檔中以玉晶光期上漲2.98%最為強勢；而台積電期震盪於半年線下，一度翻黑但買盤亦相對不弱；欣興期則收下影線小黑，賣壓較重但並未跌破5日均線，仍未破壞反彈格局，須留意賣壓逐漸轉強的趨勢是否延續。

受到全球景氣降溫影響，若歐美股持續修正，台股仍易被拖累，短線搶反彈仍謹慎。在此背景下，短線個股期貨我們篩選條件是：反彈趨勢強勁者，且昨日跌深反彈買盤較為積極者。在股票期貨成交口數較大的前20檔中有：華通期貨。而在技術面觀看：華通期貨三連紅走勢反彈量增，續行可望挑戰月線反壓。（兆豐期貨提供）

期貨 個股 台積電

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