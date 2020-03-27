期貨商論壇／選擇權 操作買權

第1季即將步入尾聲，但世界各國仍受新冠肺炎紛擾，目前歐洲與美洲地區疫情並未出現止穩跡象，病例仍迅速攀升，至截稿前，全球病例已破47萬例。現在各國政府積極防疫，在經濟刺激方面亦不落下。美國聯準會日前宣布將持續擴大購債，且並無明定上限，暗示將無限制購買。

19日國安基金宣布將啟動護盤機制，金管會祭出禁空令以及中央銀行降息1碼等措施下，指數出現止跌回穩跡象，近日挾上漲態勢直攻9,500點，挑戰重回萬點。

觀察選擇權價量變化，近月買權最大未平倉量10,000點，10,009口；近月賣權最大未平倉量9,000點，有12,363口，P/C Ratio由1.65升至1.98，但整體選擇權維持中性偏多。

近日台指強勢上漲，國際股市明顯出現反彈，但目前疫情狀況未解，雖有許多貨幣、財政政策刺激，但若無法解決根本問題，整體行情僅為短暫反彈。

操作上若欲偏多布局，可透過買進低履約價買權，同時賣出高履約價買權，建立選擇權多頭價差部位，捕捉緩漲行情。

近期行情受疫情影響較大，可適時買進賣權以防大幅度回檔，此外，交易人若單獨建立選擇權賣方部位應小心謹慎為上，妥善控制風險，落實資金管理。（統一期貨提供）