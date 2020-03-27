台指期 外資減碼多單

台股昨（26）日再度走揚，連收三紅，台指期則呈現震盪走勢，終場上漲53點收9,638點，逆價差擴增至98.36點。法人指出，後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況，目前疫情仍然持續延燒，國際股市波動劇烈，在疫情沒有回穩下，仍有可能再度走弱。

台股延續反彈格局，震盪走高，開盤後雖一度因股王大立光（2330）以及鴻海等權值股下挫，指數翻黑，但盤中隨著筆電族群回神帶動，重新站回平盤之上且攻克9,700關卡，於高檔震盪至收盤，加權指數終場上漲91點收9,736點，站穩5日線與10日線；台指期走勢則較為震盪，電子股由台積電、聯發科、大立光等權值股領軍，電子期終場上漲1.65點收430點，逆價差擴增至4.16點；金融股則有富邦金止穩，收斂跌幅，金融期收在1,104.8點，下跌6.8點，逆價差亦擴增至9.9點。法人分析，台指期與現貨持續逆價差，顯示目前市場情緒仍未穩，但已自上周過度恐慌的逆價差250點以上收斂至百點以內。

法人動態上，三大法人現貨買超77億元，其中外資轉為買超86億元，並在台指期淨多單減碼976口至45,846口，台指選擇權部位由賣轉買，淨多單為7,544口。

法人表示，以技術面來看，指數昨日以紅K棒留下影線收市、日K連三紅，不破前低有望築底，出現初步止跌訊號，短線建議以中性區間看待為宜。

VIX則由42.43上升至44、上升了1.57，仍高於平均成本37.79，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻。

後續仍需觀察肺炎疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，是否能有效緩解流動性不足的問題，然經濟下行趨勢已成形，未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。