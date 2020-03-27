台指期 外資減碼多單

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股昨（26）日再度走揚，連收三紅，台指期則呈現震盪走勢，終場上漲53點收9,638點，逆價差擴增至98.36點。法人指出，後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況，目前疫情仍然持續延燒，國際股市波動劇烈，在疫情沒有回穩下，仍有可能再度走弱。

台股延續反彈格局，震盪走高，開盤後雖一度因股王大立光（2330）以及鴻海等權值股下挫，指數翻黑，但盤中隨著筆電族群回神帶動，重新站回平盤之上且攻克9,700關卡，於高檔震盪至收盤，加權指數終場上漲91點收9,736點，站穩5日線與10日線；台指期走勢則較為震盪，電子股由台積電、聯發科、大立光等權值股領軍，電子期終場上漲1.65點收430點，逆價差擴增至4.16點；金融股則有富邦金止穩，收斂跌幅，金融期收在1,104.8點，下跌6.8點，逆價差亦擴增至9.9點。法人分析，台指期與現貨持續逆價差，顯示目前市場情緒仍未穩，但已自上周過度恐慌的逆價差250點以上收斂至百點以內。

法人動態上，三大法人現貨買超77億元，其中外資轉為買超86億元，並在台指期淨多單減碼976口至45,846口，台指選擇權部位由賣轉買，淨多單為7,544口。

法人表示，以技術面來看，指數昨日以紅K棒留下影線收市、日K連三紅，不破前低有望築底，出現初步止跌訊號，短線建議以中性區間看待為宜。

VIX則由42.43上升至44、上升了1.57，仍高於平均成本37.79，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻。

後續仍需觀察肺炎疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，是否能有效緩解流動性不足的問題，然經濟下行趨勢已成形，未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。

逆價差 台指期

延伸閱讀

4月電子期漲 金融期跌

4月台股期指 漲53點

反彈有壓？ 台指期盤中逆價差逾百點

台指期盤中逆價差百點 分析師：仍有下探風險

相關新聞

新日興、亞德客 認購火

台股昨（26）日開高震盪走高，終場收在9,700點之上。盤面上，基本面不俗、且營運展望佳的個股持續成為反彈焦點，包括新日興（3376）、亞德客-KY（1590）昨日一舉亮燈漲停，同步帶動權證交投熱絡。

期貨商論壇／選擇權 操作買權

第1季即將步入尾聲，但世界各國仍受新冠肺炎紛擾，目前歐洲與美洲地區疫情並未出現止穩跡象，病例仍迅速攀升，至截稿前，全球病例已破47萬例。現在各國政府積極防疫，在經濟刺激方面亦不落下。美國聯準會日前宣布將持續擴大購債，且並無明定上限，暗示將無限制購買。

期貨商論壇／華通期 反彈格局

觀察昨（26）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有八檔、下跌有十檔、持平有二檔；此20檔個股多數以平盤開出，其中以華通（2313）、宏碁以及嘉聯益期貨表現搶眼，為穩盤要角。

台指期 外資減碼多單

台股昨（26）日再度走揚，連收三紅，台指期則呈現震盪走勢，終場上漲53點收9,638點，逆價差擴增至98.36點。法人指出，後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況，目前疫情仍然持續延燒，國際股市波動劇烈，在疫情沒有回穩下，仍有可能再度走弱。

全民權證／世紀鋼 鎖定價平

世紀鋼（9958）去年稅後純益7.38億元、年增18倍，每股純益3.53元、年增19倍，創歷史新高。展望今年，法人看好，世紀鋼營收將在第2季開始出現跳增，且因營運不受新冠肺炎疫情影響，成長趨勢明確。

全民權證／茂林 二檔有潛利

茂林-KY（4935）受制新冠肺炎疫情肆虐，以及市場傳言蘋果MacBook剪刀腳鍵盤導光板訂單恐遭瓜分，一路下殺至年線才止跌回穩；隨掉單利空釐清及大盤反彈，昨（26）日拉出連五紅，蓄勢挑戰月線反壓。

全民權證／華通 挑價內外15％

台股昨（26）日持續反彈，盤面上題材股也趁勢多頭反攻。其中PCB大廠華通（2313），受惠高階HDI板需求強勁，在3月營運將重返成長軌道下，吸引買盤挺進，拉動股價長紅收市。

旺宏、中美晶 雙向操作

近來全球股市震盪劇烈，台股也先重挫、後強彈，操作難度大為增加。法人建議，投資人可選定具有題材性的個股，如旺宏（2337）、中美晶（5483）等，高出低進，搭配認購與認售權證雙向操作，保持靈活的進出空間。

玉晶光、祥碩 四檔搶鏡

台股昨（26）日反彈91點，拉出連三紅，持續往10,000點關卡靠攏，玉晶光（3406）、祥碩（5269）二檔高價股強勢收高，後市仍有可為，券商建議搶短線反彈的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

最牛一輪／義隆利多 永豐99帶勁

義隆（2458）在系統廠逐步復工帶動下，3月出貨量正穩健回升到正常水平，且在新冠肺炎疫情影響下，居家辦公需求增加，推動筆電需求，法人因此認為，義隆第2季合併營收有機會繳出年增雙位數成長。

今年首發 統一2檔ETN明上市

統一證券發行統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券（簡稱：統一美低波N，020015）及統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券（簡稱：統一美科技N，020016），將於明（27）日掛牌上市，為今（2020）年上市掛牌ETN首發。

財經皓角／存股族如何避風險 報你知

近期股市大震盪，散戶哀鴻遍野，多數存股族卻老神在在，絲毫不受行情影響。原因在於，從風險角度來看，存股族不管在擇股策略、資金配置上，都已經事先做好規畫，避開所有風險。

熱門新聞

半夜起床看美股 顧立雄：兩大關鍵能讓台股趨穩

外資掛保證 「穩息概念股」不怕疫情砍股利

《「我是有錢人」迷思586》這時不敢買股票 也千萬別輕易放空！

元大原油正2豁免下市惹議 顧立雄：7萬多人來感謝

台股衝破9,700點收漲91.61點 三大法人買超77.87億

元大原油正2爭議 顧立雄提四點說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。