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NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

台指期盤中逆價差百點 分析師：仍有下探風險

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

本周因新冠肺炎疫情於全球擴散持續，美國國會預計本周通過2兆美元振興經濟專案，目前雖帶動全球股市跌深反彈，但是歐美疫情控制未盡理想。兆豐期貨分析師郭偉政表示，在疫情擴散速度未能有效控制，以及疫苗研發成功前，須留意盤勢仍有再下探的風險。

郭偉政表示，分析台指期技術面，台股已連續五個交易日不再破低，正進行跌深反彈走勢，不過，上檔萬點關卡處約有5,100億元的套牢量，今（26）日早盤，台指逆價差有擴大百點以上，暗示反彈走勢阻力漸增。

就基本面來看，新冠肺炎疫情死亡人數，西班牙繼義大利後，也超越中國大陸成為第二多死亡人數國家；另外，全球最大經濟體美國，其確診人數持續爆炸性成長，目前確診人數緊追義大利為全球第三大確診人數國。

市場評估，目前確診人數增長率來看，本周義大利及美國確診人數將有望正式超越中國大陸，因此，疫情控制在全球鎖國政策未見改善，顯見疫情衝擊全球股匯市的不安變數仍在。

就籌碼面來看，外資於周三（25日）現貨轉為賣超22.94億元，台指期淨多單留倉部位增持至48,945口，選擇權淨空單部位減持至0.38萬口。

昨（25）日美股三大指數大漲，道瓊工業指數上漲495.64點、S&P500指數上漲28.23點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲33.56點、費城半導體指數上漲19.26點。

受到2兆美元規模經濟刺激法案有望在昨晚通過，三大指數開盤延續周二漲勢、盤中波音與能源股領軍一路衝高，道瓊一度飆逾1,300點。

不過，修正鼓勵企業裁員的失業保險措辭，遭民主黨參議員桑德斯表態將阻撓該法案通過，導致終場每股三大指數漲幅收斂。盤後4月台指期以上漲87點，收在9,672點，成交量較前一日擴增至161,122口。

疫情 義大利

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台指期 短線中性看待

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美聯準會決定實施無上限QE以抵禦因信貸緊縮所造成的市場流動性危機，確保全球美元流動性無虞，再加上2兆美元的財政刺激方案，受消息面激勵，市場資金回流至貴金屬市場，推升24日金價走勢呈現報復性反彈格局，單日漲幅高達6.9%、每盎司上漲108.6美元，創下2009年3月以來最大單日漲幅。

期貨商論壇／國巨期 逢低進場

國巨（2327）昨（25）日開高後出現短線賣壓，尾盤追高買盤進場，收盤上漲6.5%。雖然疫情並未和緩，但因各國推出刺激經濟方案，全球股市出現強力反彈，國內也推出疫情紓困振興方案，希望能夠減緩因疫情造成的經濟衰退的預期。

台指期 短線中性看待

美國國會有望通過2兆美元的疫情紓困法案，帶動美股、美股電子盤表現，激勵台指期昨（25）日延續強勁反彈的走勢，終場大漲390點收9,583點。期貨商表示，目前全球股市呈現反彈結構，短線新台幣持續走升，有利台股表現，但在上檔萬點壓力仍屬沉重下，區間震盪格局不變。

全民權證／凡甲 挑價內外10％

連接器廠凡甲（3526）不畏全球逆風，股價表現強勢，2月全月逆勢上漲2.4%、3月以來，截至昨（25）日股價也上漲1.5%，就技術面來看，股價仍持續站在5日、10日、投信也連續買超四天。

全民權證／鈊象 布局長天期

鈊象（3293）受惠新冠肺炎疫情全球持續延燒，因遊戲產業較不受疫情影響，且考量博弈類遊戲獲利較穩定，帶動鈊象獲利成長性，市場看好全年每股稅後純益有望站上40元以上大關。

全民權證／聯茂 鎖定價外15％

聯茂（6213）受惠高頻高速材料出貨暢旺，2019年合併營收為237.91億元，年成長6.2%，稅後純益為24.63億元，年成長38.8%，創下歷年新高，每股純益8.13元。

聯發科、信驊 四檔俏

各國開啟一系列就市措施，激勵全球股市反彈，台股昨（25）日上漲3.8%或359.13點，收復10日均線。法人認為，若國際股市止穩，台股有機會在這個位置築底，近期可留意領先走穩個股，包含聯發科（2454）以及信驊（5274）等。

矽力、台積 押逾60天

台股隨新冠肺炎疫情在全球蔓延、美股上沖下洗的走勢，近期震盪加劇時，市場長線投資買盤留意今年業績表現相對穩定的半導體族群，包括矽力-KY（6415）、台積電（2330）等個股上，投資人可利用權證介入行情。

最牛一輪／博智帶勁 群益98叫好

博智（8155）主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等，自2018年開始布局半導體晶圓相關測試設備PCB板，其20層以上半導體測試設備出貨逐步放量，成為推升公司營運成長新動能，在本波下跌中，相關抗跌。

大立光、可成 認購夯

經濟刺激方案激勵股市表現，加權指數昨（25）日跳空開高後於盤上震盪，終場上漲359點，收在9,644，指數連二日反彈，站上10日線上；盤面上，大立光（3008）、可成（2474）等蘋概股回神，漲幅表現佳，維繫股價行情。

期貨充電站／黃小玉短線染疫防跌 長線望溫

新冠肺炎疫情仍將持續衝擊市場需求，歐元區、美國疫情持續擴大，在疫情擴大之下，全球農產品進口短期將出現疲弱。近期全球去槓桿化動能持續，資金面維持緊俏，帶動美元指數維持在100以上，美元指數走強及疫情衝擊之下，短線投資人宜留意黃豆、玉米、小麥之下跌風險。

台指期不破前低 有望築底

台指期今（25）日早盤一舉攻過9,500點還衝上9,600點，兆豐期貨分析師郭偉政表示，就台指期技術面來看，目前台股已連續四個交易日不再破低，台股10年線也失而復得，顯示短線探底危機已暫時排除，目前只要台指每日走勢低點不破前日低點，有望進行築底反彈走勢。

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