台指期盤中逆價差百點 分析師：仍有下探風險

本周因新冠肺炎疫情於全球擴散持續，美國國會預計本周通過2兆美元振興經濟專案，目前雖帶動全球股市跌深反彈，但是歐美疫情控制未盡理想。兆豐期貨分析師郭偉政表示，在疫情擴散速度未能有效控制，以及疫苗研發成功前，須留意盤勢仍有再下探的風險。

郭偉政表示，分析台指期技術面，台股已連續五個交易日不再破低，正進行跌深反彈走勢，不過，上檔萬點關卡處約有5,100億元的套牢量，今（26）日早盤，台指逆價差有擴大百點以上，暗示反彈走勢阻力漸增。

就基本面來看，新冠肺炎疫情死亡人數，西班牙繼義大利後，也超越中國大陸成為第二多死亡人數國家；另外，全球最大經濟體美國，其確診人數持續爆炸性成長，目前確診人數緊追義大利為全球第三大確診人數國。

市場評估，目前確診人數增長率來看，本周義大利及美國確診人數將有望正式超越中國大陸，因此，疫情控制在全球鎖國政策未見改善，顯見疫情衝擊全球股匯市的不安變數仍在。

就籌碼面來看，外資於周三（25日）現貨轉為賣超22.94億元，台指期淨多單留倉部位增持至48,945口，選擇權淨空單部位減持至0.38萬口。

昨（25）日美股三大指數大漲，道瓊工業指數上漲495.64點、S&P500指數上漲28.23點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲33.56點、費城半導體指數上漲19.26點。

受到2兆美元規模經濟刺激法案有望在昨晚通過，三大指數開盤延續周二漲勢、盤中波音與能源股領軍一路衝高，道瓊一度飆逾1,300點。

不過，修正鼓勵企業裁員的失業保險措辭，遭民主黨參議員桑德斯表態將阻撓該法案通過，導致終場每股三大指數漲幅收斂。盤後4月台指期以上漲87點，收在9,672點，成交量較前一日擴增至161,122口。