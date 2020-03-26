期貨商論壇／黃金期 偏多操作

經濟日報 / 記者周克威整理

聯準會決定實施無上限QE以抵禦因信貸緊縮所造成的市場流動性危機，確保全球美元流動性無虞，再加上2兆美元的財政刺激方案，受消息面激勵，市場資金回流至貴金屬市場，推升24日金價走勢呈現報復性反彈格局，單日漲幅高達6.9%、每盎司上漲108.6美元，創下2009年3月以來最大單日漲幅。

凱基期貨分析師林泳光認為，在經濟數據方面，最新公布的美國3月綜合PMI指數創下自2009年10月來最大跌幅；由於受到疫情擴大影響，美國的經濟及金融市場皆遭受到前所未有的衝擊，因此市場預期聯準會的寬鬆政策將會持續一段時間，將有利黃金後續表現。

此外，根據美國商品期貨交易委員會公布的最新數據顯示，截至17日為止，紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周減少、淨多單水位連續第四周減少；由於市場資金緊縮以及投資人贖回，導致專業投資機構不得不持續減碼黃金多單部位，不過在Fed持續擴大寬鬆及美國財政刺激下，市場投資信心可望回穩，有利黃金後續走勢。

因此，建議已持有黃金部位的投資人可繼續持有，並於黃金價格突破前高（9日）位置時偏多布局，並以月線作為短線的停損點。（凱基期貨提供）

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