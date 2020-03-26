期貨商論壇／國巨期 逢低進場

國巨（2327）昨（25）日開高後出現短線賣壓，尾盤追高買盤進場，收盤上漲6.5%。雖然疫情並未和緩，但因各國推出刺激經濟方案，全球股市出現強力反彈，國內也推出疫情紓困振興方案，希望能夠減緩因疫情造成的經濟衰退的預期。

部分國家傳出因為安全考量而停工，積層陶瓷電容（MLCC）及電阻等被動元件供應將更加緊縮，庫存偏低的狀況恐將加重，加上大陸電子廠復工率逐步提升下，供給短缺擴大下，價格看漲。

國巨伴隨大陸廠復工外，台灣廠的產能也持續提升，預計高雄廠區的稼動率在第2季有望達到滿載水位，將帶動業績逐步回溫。工研院產業科技國際策略發展所預期，今年第1季積層陶瓷電容供應仍緊俏，帶動價格上漲。

市場分析，國巨MLCC預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆，另外，晶片電阻產品月設備產能在1,200億顆；國巨是全球第三大MLCC供應商，市占率約13%。

國巨期上周出現低點後反彈，此低點接近去年最低點，將此視為國巨期的低檔區，若為底部應會有一打底走勢，接近時可進場偏多操作，逢高獲利了結；若跌破去年低點則支撐失效，多單應停損。（康和期貨提供）