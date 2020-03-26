台指期 短線中性看待

美國國會有望通過2兆美元的疫情紓困法案，帶動美股、美股電子盤表現，激勵台指期昨（25）日延續強勁反彈的走勢，終場大漲390點收9,583點。期貨商表示，目前全球股市呈現反彈結構，短線新台幣持續走升，有利台股表現，但在上檔萬點壓力仍屬沉重下，區間震盪格局不變。

價差方面，台指期逆價差縮至61.75點，電子期縮至0.13點，金融期縮至4.55點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,276口至16,934口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,253口至46,822口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加9,614口，使留倉部位轉為淨多單6,947口。

永豐期貨指出，近期台股上演強勢反彈格局，而目前國際股市也都出現同樣狀況，雖外資昨日期現貨同步減碼，但買進賣權（Buy Put）留倉金額持續降低，各籌碼面均有利反彈力道延續，不過，在疫情未告一段落前，還是維持目前為反彈格局，偏多部位仍需謹慎應對。

群益期貨認為，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守；整體來說，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性；技術面上，台股量能雖為放大，但仍嫌不足，但在目前下檔支撐逐漸築起下，台股短線的拉回仍可偏多操作。

元富期貨表示，就技術面觀察，受到美國即將通過紓困案的利多帶動，台指期昨日呈現開高走高格局，指數以跳空方式站回10日均線及9,500點之上，連續兩天漲幅皆超過4%，終場以上漲近400點的紅K棒作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回年線以前，短線建議以中性區間看待。

期貨商分析，台指期短線強勁反彈，站回9,500點關卡，主要是美國祭出貨幣與財政措施大力救市，短線全球股市止跌，有利台指期延續反彈，但仍需密切留意疫情發展。