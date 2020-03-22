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修正乖離率 分析師：本周報復性反彈續演

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
市場害怕的最壞狀況已經發生，股市的價格往往跑在前面。 記者葉信菉／攝影
市場害怕的最壞狀況已經發生，股市的價格往往跑在前面。 記者葉信菉／攝影

台股上周在國安基金宣布進場護盤的激勵下，吹起多方反攻的號角，電子期甚至兩度亮燈漲停，台指期周線收出帶有700點長下引線的黑K棒。分析師表示，目前台股是均線蓋頭壓的中空趨勢，但是在一波大幅度急跌後，乖離率也處於極端的位置，在短線操作上，本周繼續出現修正乖離率的報復性反彈是可以期待的。

期貨分析師表示，目前的冠狀肺炎疫情已經處於全球擴散的情形，各國確診人數都是大幅度增加，也就是說市場害怕的最壞狀況已經發生，股市的價格往往跑在前面，因此建議投資人在此點位不需再過度恐慌。

在美國股市也可發現到，上周五雖然尾盤出現大幅度賣壓，讓美股收於低點，但是CBOE期貨交易所的VIX指數（恐慌指數）期貨卻未繼續上漲，顯示避險的恐慌心態正在平復中，可視為美股將止跌的訊號，預期本周台股可望在美國股市回穩的背景下延續反彈行情。

觀察外資籌碼狀況，在3月倉位結算後，外資期貨淨多單部位開始持續增加，截至上周五日盤收盤，外資在台指期淨多單水位已達5萬口，在小台淨多單水位也有將近7,000口，此為本波下跌以來的新高。

從選擇權部分來看，外資賣權的淨買入部位口數在結算後也下降至6.6萬口，期貨分析師表示，雖然淨買入金額高達50億，但推算口數與金額，賣權部位大都建立在遠月的6月合約上，因此就4月份的合約來看外資並不看空，同時目前期指逆價差已高達200點，一旦有利多激勵，空頭短線會直接面對外資強力軋空的不利狀況，因此投資人要特別留意外資短多中空的布局手法。

外資 期貨交易 台股

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美國聯準會（Fed）先前將一級借款利率調降150個基點後，在周四（19日）的聲明中表示，官方的貼現窗口借貸顯著增加，各銀行表示願意使用貼現窗口，作為資金來源來支持市場市場流動性。顯示美國的政策效果彰顯，在填補美國債市的流動性缺乏之際，同時也支撐美國銀行的放款意願。

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指數型商品 短打優選

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期交所調整台指期等多項契約保證金

台灣期貨交易所公告調整台股期貨契約（TX）、小型台指期貨契約（MTX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自今（20）日一般交易時段結束後起實施。

財富新思維／投資必隨3風險 多元配置多保庇

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