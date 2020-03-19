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元大期董事會決議 擬發放現金股利3.2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大期貨(6023)今(19)日董事會決議通過配發現金股利3.2元，創歷史新高紀錄，較前年成長14.2%，以近日收盤價計算殖利率達6.6%，本次配息率超過稅後獲利的70%。

元大期貨去(2019)年公司營運動能持續成長，稅前淨利達14.1億元、年成長13.25%、稅後EPS為4.89元，領先同業不僅成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利十億元大關的期貨商。

總經理周筱玲表示，元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，可交易多達16家國際交易所商品，範圍涵蓋指數、匯率、能源、金屬等八大類期權商品，透過24小時全年無休的服務團隊，提供投資人跨國零時差的專業交易服務。

此外，元大期貨致力於發展金融創新，持續滿足各類型投資人的需求，近期獲得央行批准，成為全台首家取得黃金與原油差價契約(CFD)發行權的期貨商，提供業界最完整多元的期貨衍生性商品，獲得國際雜誌《The Asset》台灣最佳期貨商與《國家品牌玉山獎》傑出企業首獎的最高榮譽等大獎，顯示公司不僅展現良好的營運績效，也積極推動金融市場的創新發展。

對於公司未來發展，元大期貨以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標，將持續深耕台灣期權業務，積極發展槓桿金融衍生品市場，同時擴充營運資金拓展海外事業，強化國際營運版圖，期望提供國內外客戶更多元完整的金融商品與全方位服務，值得投資人期待。

期貨 元大

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