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元大原油正2ETF別急著賣！ 顧立雄：擬放寬下市門檻

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
顧立雄表示，針對元大原油ETF是否有緩清算或緩下市措施，會斟酌其特別情況。記者杜建重／攝影
顧立雄表示，針對元大原油ETF是否有緩清算或緩下市措施，會斟酌其特別情況。記者杜建重／攝影

沙國重拳打俄國，國際油價崩跌，造成在台股掛牌的指數型商品元大S&P原油正2（00672L）最新淨值已跌到2.18元，若油價續跌，ETF價格跌破2元恐觸及「下市」門檻。金管會主委顧立雄今（19）日上午參加立法院財委會公聽會後表示，目前證期局有意放寬下市門檻，從前3天的平均放寬到前30天的平均，目前正在積極研議中，「ETF清算還需要金管會核准，投資人先不要急」。

顧立雄表示，針對元大原油ETF是否有緩清算或緩下市措施，會斟酌其特別情況，會考量近期的波動比較劇烈，過去原來是以前三個營業日的平均到達2元，會考量放大，考慮放寬為前一個月的平均數，是暫時或是調整規定，顧立雄說，請證期局延議當中。

現在投資人怕它下市，已經急著賣，是否將立即公告清算。顧立雄表示，沒有，它要清算還需要經金管會核准，所以被問是不是投資人先不要急？顧立雄說「對」。

至於其他指數型ETF基金若跌近2元，是否也統一比照放寬下市門檻？顧立雄表示，金管會目前還沒有定案，方向上朝30天平均來放寬，但還需要請證期局進一步研議。

18日晚間紐約輕原油期貨價格大跌14%，兩倍跌幅逼近三成，由於台股最熱門的元大S&P原油正2最新淨值已跌到2.18元，若19日開盤前，油價跌勢仍不止，該ETF不僅淨值將破2元，也可能同步觸及「下市」門檻。

顧立雄 ETF 金管會

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