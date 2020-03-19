跌到1.4元！元大S&P原油正2將申報下市

元大台灣50反1（00632R）在市場持續偏空下，持續上漲。法人指出，在盤勢由空方主導下，台股昨跌落平盤後進一步走跌，由於台股這波跌勢已超過兩成、似有望接近底部，接下來可關注美股何時回穩，做為投資上的參考。

2020-03-18 23:22