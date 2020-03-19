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跌到1.4元！元大S&P原油正2將申報下市

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P原油正2將依規定申報清算。 圖／擷自元大投信官網
元大S&P原油正2將依規定申報清算。 圖／擷自元大投信官網

因應元大S&P原油正2 ETF（00672L）暴跌，元大投信公告，該ETF淨值僅剩1.4元，近三天平均不足2元，符合申報「下市」規定。元大投信將在近期申請該ETF終止信託契約，何時進入清算視審核結果；另該投信也將同步建請主管機關考量市況，審酌ETF是否啟動清算。

元大投信官網公告，因新冠肺炎擴散，加上沙國不斷擴大原油產量，18日西德州原油期貨大跌24.4%，導致元大S&P原油正2今天結算出的淨值僅1.4元，近三日（3月16~18日）平均淨值1.99元，已低於2元，依規定應申報下市清算。

元大投信將依金管證期字1080322036號令規定，於近期提報元大S&P原油正2終止信託契約，視主管機關決定進一步啟動清算。另考量波動異常劇烈，元大投信也將建請主管機關盱衡市況，審酌該ETF是否清算。

由於賣壓出籠，元大S&P原油正2今（19）日爆量大跌，近11點已有40萬張大量，跌幅超過35%，「溢價」也一舉消弭，目前折價約2%。

元大投信 ETF

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