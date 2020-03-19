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淨值跌破2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
元大S&P原油正2淨值逼近下市門檻，與股市交易的市價有別。圖／元大投信官網
元大S&P原油正2淨值逼近下市門檻，與股市交易的市價有別。圖／元大投信官網

新冠疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言將進一步擴大原油增產，國際油價持續下挫，西德州原油期貨市場18日大跌24.42%，國內連結商品ETF元大S&P原油正2（00672L）今（19）日開低走跌近三成，元大投信今日發出公告指出，該檔基金已達下市標準，近期將向主管機關呈報，取得核准後進行下市清算程序。

元大投信指出，截至3月18日止，元大S&P原油正2 ETF（00672L）之單位淨資產價值為1.40元，使最近三個營業日（3月16日、3月17日、3月18日）之基金平均單位淨資產價值為1.99元（已低於2元）。

依金管證期字1080322036號令規定：指數股票型期貨信託基金最近三個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十，應報金管會核准後終止期貨信託契約。

元大投信表示，該基金已符合前述條件，近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。另外由於近期市場行情異常震盪，亦建請主管機關盱衡市場現況，審酌本檔基金是否需進行清算。

元大投信並醒，請投資人注意，近期由於原油市場波動劇烈，投資人交易本基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌之風險。

元大投信 期貨

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台指期 短線中性偏空

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權證／台積、鴻海 押逾二個月

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全民權證／大立光 二檔聚焦

全球鏡頭龍頭廠大立光（3008）近期股價雖跌破5日線，但在3月營收有機會回升下，仍吸引部分買盤進場承接，昨（18）日早盤股價一度試圖反彈，最高漲升到3,815元，上漲80元之譜，可惜中場過後後繼無力。

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