賣不賣快決定！元大原油正2最快今天報下市

沙國重拳打俄國，國際油價再崩，18日晚間紐約輕原油期貨價格大跌14%，兩倍跌幅逼近三成！由於台股最熱門的元大S&P原油正2（00672L）最新淨值已跌到2.18元，若19日開盤前，油價跌勢仍不止，該ETF不僅淨值將破2元，也可能同步觸及「下市」門檻。

法人呼籲，元大S&P原油正2下市風險迫在眉睫，投資人要賣股，還是冒風險繼續持有，應盡速抉擇，否則可能錯過賣出時機。

產油國衝突再度擴大，沙國傳出每天狂產千桶石油，拖累布蘭特、紐約輕原油期貨價格雙雙大跌，尤其18日晚間紐約輕原油期價大跌逾13%，最大近15%，19日開盤台股掛牌石油ETF恐再現暴跌，且最慘情況下，成交量最大的元大S&P原油正2可能同步申報下市。

主因元大S&P原油正2為期信型ETF，規定此類ETF若三天內平均淨值低於或等於發行價的九成，必須報會清算。而元大S&P原油正2發行淨值20元，近期已跌不到3元，最新僅2.18元，前一天2.4元，推算若19日下跌三成，ETF三天內平均淨值約落在2.03元，與2元警戒線只差不到1.5%。

尤有甚者，若ETF再多跌5%，也就是跌35%，淨值將剩1.41元，三天內平均1.99元，不及2元。按規定，元大投信應該向金管會申報清算。

集保結算所最新統計，元大S&P原油正2至少還有6.5萬人投資，大多是持有10張以下散戶，顯示多數人以買「樂透」心態，放幾張賭一把。

另持有百張以上也不在少數，約6,820人。法人認為，若是一般持有不多的散戶，賣不賣容易決定，不想冒風險應趕快掛賣單，而大戶若部位龐大，雖然處理難度高，但ETF下市風險更高，也應該盡快決定。