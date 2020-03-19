期貨商論壇／晶電期 趨勢轉弱

觀察個股期貨盤面前20檔量大表現，持平一檔、上漲五檔、下跌14檔，整體為空方勝出。觀察多方表現，以中美晶近月最亮眼，漲幅達0.95%；其次，穩懋近月上漲達0.9%；空方表現則以華通（2313）近月最弱，其次是晶電；而市場的熱門焦點股為台積電近月交易量達4,930口，為市場成交最大量股。

穩健投資人，可採多空對沖策略，以多空部位換算市值約當相等，進行強弱操作的配對交易，舉例如220元的穩懋近月作多約當1口、同時配對26.8元的晶電近月放空約當9口，進行買強賣弱多空對沖；持有晶電近月單一操作方向之投資人，股價趨勢已出現停滯跡象，提醒多方換檔操作；而持有華通近月現股的投資人，可以搭配放空個股期貨，進行避險操作。

以目前市場之操作建議，當以市場「順勢為主」，留倉要以波段趨勢持續為據，一旦股價停滯或出現反轉，當即拔檔、減碼或退場觀望，多頭部位如後續出現股價止漲、甚或跌破前日低點，應斟酌拔檔或出清退場；空頭部位如後續出現股價止跌、甚或漲過前日高點，應適時減碼或出清退場。

避險操作：華通近月，股價已出現轉弱，持續破低。換檔操作：晶電近月，趨勢轉弱恐將進入震盪下跌整理區間。