期貨商論壇／選擇權 價差操作

新冠肺炎疫情持續延燒，美國聯準會突宣布緊急大幅降息4碼，以及加碼量化寬鬆7,000億美元，但小道瓊期貨當日卻開低，聯準會此舉讓市場解讀經濟可能受到不小衝擊，氣氛變得更加恐慌。

中國大陸及其他亞洲國家疫情雖然不再大規模爆發，但目前歐美情勢較嚴峻，義大利、伊朗、西班牙確診數已破萬，而且數據不斷上升。

美國感染數也快速增加來到6,000以上，讓民眾更擔憂病毒擴散之快且廣；台灣方面，近兩日確診案例皆由境外移入，防疫出現破口，疫情恐有擴散危機，造成台股大跌，盤後期指繼續下跌。

外資繼續維持大賣台股，昨（18）日再賣超台股285億元，3月已累積提款約2,912億元，外資近期買進台指期、賣出現股，可能考量逆價差較大，期貨相對便宜之故。

選擇權波動率已經飆高，估計未來波動仍然會相當劇烈，建議選擇權交易策略以價差為主，資金槓桿不宜過大，避免留倉過多，造成隔日或假日開盤大幅跳空，觀察疫情發展狀況，獲利拉開後才可分批加碼。

對選擇權商品不熟悉的投資人，也可考慮相對簡單入門的美股ETF商品，道瓊ETF正2以及道瓊ETF反向等商品參與行情波動。