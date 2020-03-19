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期貨商論壇／選擇權 價差操作

經濟日報 / 統一期貨提供、記者周克威整理

新冠肺炎疫情持續延燒，美國聯準會突宣布緊急大幅降息4碼，以及加碼量化寬鬆7,000億美元，但小道瓊期貨當日卻開低，聯準會此舉讓市場解讀經濟可能受到不小衝擊，氣氛變得更加恐慌。

中國大陸及其他亞洲國家疫情雖然不再大規模爆發，但目前歐美情勢較嚴峻，義大利、伊朗、西班牙確診數已破萬，而且數據不斷上升。

美國感染數也快速增加來到6,000以上，讓民眾更擔憂病毒擴散之快且廣；台灣方面，近兩日確診案例皆由境外移入，防疫出現破口，疫情恐有擴散危機，造成台股大跌，盤後期指繼續下跌。

外資繼續維持大賣台股，昨（18）日再賣超台股285億元，3月已累積提款約2,912億元，外資近期買進台指期、賣出現股，可能考量逆價差較大，期貨相對便宜之故。

選擇權波動率已經飆高，估計未來波動仍然會相當劇烈，建議選擇權交易策略以價差為主，資金槓桿不宜過大，避免留倉過多，造成隔日或假日開盤大幅跳空，觀察疫情發展狀況，獲利拉開後才可分批加碼。

對選擇權商品不熟悉的投資人，也可考慮相對簡單入門的美股ETF商品，道瓊ETF正2以及道瓊ETF反向等商品參與行情波動。

疫情 台股 選擇權

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期貨商論壇／晶電期 趨勢轉弱

觀察個股期貨盤面前20檔量大表現，持平一檔、上漲五檔、下跌14檔，整體為空方勝出。觀察多方表現，以中美晶近月最亮眼，漲幅達0.95%；其次，穩懋近月上漲達0.9%；空方表現則以華通（2313）近月最弱，其次是晶電；而市場的熱門焦點股為台積電近月交易量達4,930口，為市場成交最大量股。

台指期 短線中性偏空

台指期昨（18）日在美股電子盤走跌拖累震盪走低並壓低結算，終場下跌108點收9,263點，並轉為正價差44.33點。期貨商表示，台積電（2330）明顯走弱，台股出現拉低月結算，目前在全球疫情加速擴散下，短線台股震盪偏空不變。

全民權證／譜瑞 挑價內外15%

譜瑞-KY（4966）累計前二月營收19.45億元，年小減0.6%，本季因eDP TCON1.4版本、搭業務與高速傳輸晶片帶動，毛利率因高速傳輸介面比重拉升帶動產品結構轉佳下，市場預估全季營收可望較上季增約4%。

全民權證／世紀鋼 選逾90天

世紀鋼（9958）接獲沃旭、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、達德等三家離岸風電開發商訂單，法人預估總金額超過300億元，未來三年將陸續交貨，長線能見度佳，近日獲得外資及投信逆勢加碼，股價硬挺在月線以上。

權證／台積、鴻海 押逾二個月

台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股近期雖受美股上沖下洗走勢拖累，股價備受壓抑，不過，在「漲時重勢、跌時重質」，且國安基金隨時進場護盤加持等優勢中，成為許多長線買盤聚焦點，權證券商建議，可利用相關認購權證進場，參與行情。

全民權證／大立光 二檔聚焦

全球鏡頭龍頭廠大立光（3008）近期股價雖跌破5日線，但在3月營收有機會回升下，仍吸引部分買盤進場承接，昨（18）日早盤股價一度試圖反彈，最高漲升到3,815元，上漲80元之譜，可惜中場過後後繼無力。

最牛一輪／T50反1熱 台新96夯

元大台灣50反1（00632R）在市場持續偏空下，持續上漲。法人指出，在盤勢由空方主導下，台股昨跌落平盤後進一步走跌，由於台股這波跌勢已超過兩成、似有望接近底部，接下來可關注美股何時回穩，做為投資上的參考。

權證／環球晶、中美晶 四檔俏

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）法說會後，法人紛紛端出最新報告，有美系外資維持中立評等，但也有歐系外資力挺，目標價訂500元，昨（18）日吸引買盤進場，股價收紅，相對大盤表現突出，中美晶（5483）也母以子貴，股價連帶收紅。

權證／南電、智邦 認購火熱

全球股市接力探底，台股昨（18）日再跌220點，連六日收黑。南電（8046）、智邦（2345）等兩檔法人買盤加持股相對抗跌，扮演盤面多方指標，欲搶短的投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

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