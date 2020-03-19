台指期 短線中性偏空

台指期昨（18）日在美股電子盤走跌拖累震盪走低並壓低結算，終場下跌108點收9,263點，並轉為正價差44.33點。期貨商表示，台積電（2330）明顯走弱，台股出現拉低月結算，目前在全球疫情加速擴散下，短線台股震盪偏空不變。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,886口，使留倉部位轉為淨多單9,006口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,847口至43,800口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,141口至9,005口。

群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權皆為中性，整體籌碼面中性格局，技術面上，台股昨日在跌破2019年1月低點位置，目前在該支撐轉作壓力下，短線台股將再往下回測10年線支撐位置。

永豐期貨指出，目前底部尚未到來，也導致亞股下挫，在美股未止跌前，不排除台股持續探底的可能，操作上勿過度急躁，待美國疫情趨緩，美股轉為震盪整理格局，且底部三天不再破底後，再進場布局。目前選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在8,800點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至2.07，VIX指數下跌0.69至47.85。

元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開高走低，早盤一度反彈逼近9,500點，但午盤後權值股賣壓再次出籠，終場大跌超過百點，以小黑K棒作收、日K連三黑。所有均線皆呈現下彎走勢，上方壓力沉重，短線以中性偏空看待為宜。