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外資退、內資進 陸A股4優勢吸引長打

聯合晚報 / 記者高瑜君／台北報導

Fed及財政部皆祭出救市計畫，但市場仍不埋單，美股過去一周多次觸及熔斷，統計今年以來，美國道瓊指數的修正幅度已達30.3%，但相較來說，代表陸股大型藍籌的富時A50指數，修正幅度約16.5%，相較外圍股市抗跌。

統計至昨（19）日，上綜指數本周已下跌6.42%，富時中國A50指數，跌幅約8.9%。ETF市場方面，國內唯一追蹤A50指數兩倍報酬的「A50正2」（00655L），單周跌幅約21.48%，但今日早盤上漲超過8.8%。反向型的「A50反1」（00656R），本周四已上漲約11.76%。

資金市場方面，近期北上資金出現淨流出，滬深股通呈現連續六天淨流出A股，但相較於外資的離場動作，大陸境內資金則出現大舉抄底。據統計，本周以來，大陸掛牌A股ETF申購資金超過人民幣200億元，在外資撤退之際，大陸境內機構大舉加倉。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，近期北向資金淨流出，並不表示外資不看好A股未來表現，而是因為外資需要撤回其國內救火，以防止出現資金鏈的斷裂。

後續富時指數公司（FTSE）3月將A股納入因子由15%提升至25%，但為降低衝擊將分作兩階段實施，其中，四分之一的擴容在3月進行，其餘四分之三延遲至6月實行，引資效果將可延續至今年中。

同時，中國大陸銀保監會辦公廳主任肖遠企本周二（17日）提出四點，看好A股的長期投資價值。第一，有疫情防控的先發優勢；第二，經濟長期基本面沒有改變；第三，股票市場本益比較國際市場低；第四，大陸貨幣政策空間比較大。因此，A股長期仍有向好基礎。法人說，A股目前雖仍處於震盪階段，但在全球重回寬鬆之下，新興市場中權重最大的A股，仍有機會吸引超額流動性流入。短線具避險意識的投資人，可運用A50反1避險；長線投資人，可轉換標的至較不受疫情衝擊的大型股布局。

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期交所調整台指期等多項契約保證金

台灣期貨交易所公告調整台股期貨契約（TX）、小型台指期貨契約（MTX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自今（20）日一般交易時段結束後起實施。

財富新思維／投資必隨3風險 多元配置多保庇

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球開始個別鎖國控制疫情，也讓景氣表現急轉直下。IHS Markit下修今（2020）年GDP成長率，從先前的2.8%下修為1.7%。預計今年美國GDP成長率從先前的2.1%下滑到1.8%，歐洲從0.9%下調至極微成長。

為升期保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高為升期貨契約（ODF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係為升（2231）經證交所公布為處置有價證券，期交所依規定調高為升期貨契約所有月份保證金適用比例，自今（20）日該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於4月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

台指期 避險情緒擴張

台股昨（19）日再遇修正賣壓，台指期同步震盪走跌，終場大跌566點收8,353點，期現貨轉為逆價差高達328.34點。法人指出，新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，而在疫情沒有回穩下，台股恐續呈弱勢格局。

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

即便美國聯準會上週閃電降息4碼、美國因應疫情衝擊亦提出總額超過1兆美元的救市計畫，但由於新冠病毒於歐美地區快速擴散，多個國家宣布關閉邊境的措施加深原油需求下滑的預期，資金持續自股市與油市轉往債券等避險資產移動。

全民權證／滬深2X 優選長天期

全球新冠肺炎疫情大爆發，中國大陸疫情卻漸緩和，陸股雖隨全球股滑落見低點，但因為已積極復工，產能可望逐漸提高而有利經濟發展回到正軌。加上大陸進行去美化，讓深圳股市為主的科技股有發展機會，陸股相關ETF的元大滬深300正2（00637L）長線被看好。

全民權證／富邦上証反1 可短打

新冠肺炎疫情擴散，市場擔憂對經濟產生嚴峻衝擊，上證指數昨（19）日滑落2,700點關卡，觸及2,648.8點，跌破新春開紅盤低點，創年內新低。追蹤上証180反向指數的富邦上証反1（00634R）昨日股價漲6.6%。

最牛一輪／凌華勁揚 元富97按讚

凌華（6166）布局工業物聯網商機，宣布推出Industrial-Pi SMARC開發套件，為工程師提供低成本、工業等級平台；股價表現上，近日續有法人資金敲進，股價也不畏近日偏空行情，逆勢收紅。

全民權證／台灣50 挑價內外15%

新冠肺炎疫情全球肆虐引發金融市場劇烈動盪，台股昨（19）日殺破十年線，因國安基金進入備戰狀態，法人預期元大台灣50（0050）將成主要點火標的之一，建議低持股投資人可伺機進場搶反彈。

權證／聯茂、神盾 選逾五個月

台股昨日重挫，但盤中仍見到買盤介入部分抗跌個股，這些個股有機會成為反彈行情中的強勢股，例如，具業績題材的聯茂（6213）與神盾（6462），權證發行商說，可挑天期較長的認購權證，參與反彈行情。

權證／潤泰全、環球晶 四檔夯

新冠肺炎疫情持續，造成恐慌性殺盤，台股昨（19）日直接開在十年線以下，盤中跌破9,000大關，終場大跌537點，收在8,681點，成交量達2,697億元。法人認為，目前台股仍處於下跌階段，可以關注跌幅較小的個股如：潤泰全（2915）以及環球晶（6488）等相關連結權證。

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