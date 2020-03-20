外資退、內資進 陸A股4優勢吸引長打

Fed及財政部皆祭出救市計畫，但市場仍不埋單，美股過去一周多次觸及熔斷，統計今年以來，美國道瓊指數的修正幅度已達30.3%，但相較來說，代表陸股大型藍籌的富時A50指數，修正幅度約16.5%，相較外圍股市抗跌。

統計至昨（19）日，上綜指數本周已下跌6.42%，富時中國A50指數，跌幅約8.9%。ETF市場方面，國內唯一追蹤A50指數兩倍報酬的「A50正2」（00655L），單周跌幅約21.48%，但今日早盤上漲超過8.8%。反向型的「A50反1」（00656R），本周四已上漲約11.76%。

資金市場方面，近期北上資金出現淨流出，滬深股通呈現連續六天淨流出A股，但相較於外資的離場動作，大陸境內資金則出現大舉抄底。據統計，本周以來，大陸掛牌A股ETF申購資金超過人民幣200億元，在外資撤退之際，大陸境內機構大舉加倉。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，近期北向資金淨流出，並不表示外資不看好A股未來表現，而是因為外資需要撤回其國內救火，以防止出現資金鏈的斷裂。

後續富時指數公司（FTSE）3月將A股納入因子由15%提升至25%，但為降低衝擊將分作兩階段實施，其中，四分之一的擴容在3月進行，其餘四分之三延遲至6月實行，引資效果將可延續至今年中。

同時，中國大陸銀保監會辦公廳主任肖遠企本周二（17日）提出四點，看好A股的長期投資價值。第一，有疫情防控的先發優勢；第二，經濟長期基本面沒有改變；第三，股票市場本益比較國際市場低；第四，大陸貨幣政策空間比較大。因此，A股長期仍有向好基礎。法人說，A股目前雖仍處於震盪階段，但在全球重回寬鬆之下，新興市場中權重最大的A股，仍有機會吸引超額流動性流入。短線具避險意識的投資人，可運用A50反1避險；長線投資人，可轉換標的至較不受疫情衝擊的大型股布局。