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台股拉回破底 權證空軍出動

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（17）日在新冠肺炎疫情肆虐、美股崩跌走勢拖累下，指數開盤持續探測波段低點，終場大跌278點，收在9,439點；隨現貨市場走跌，權證市場空軍也出動，十大熱門權證幾全數由認售權證包辦，其中，連結玉晶光（3406）的玉晶光台新99售02（07020P）為最熱門的權證。

聯準會本周初一口氣降息4碼、且祭出7,000億美元的量化寬鬆貨幣政策，目的是要紓解新型冠狀病毒肺炎帶來的經濟疑慮，但卻反向引起市場恐慌，再加上美國總統川普坦言疫情最壞狀況恐延續至8月，顯示目前美股雖短線跌深，但市場人氣仍持續潰散。

權證市場方面，隨現貨市場連連重挫，投資人陸續退場觀望拖累，整體市場量能急凍，較前一日再降為14.9億元，占大盤比重為0.54%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為6.3億元，認售權證成交金額為8.5億元，認購權證成交金額占總成交金額42.35%；認購、認售比值為0.73倍，顯示市場氣氛偏空。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結富邦VIX（00677U）的FBVIX中信03購05（058836），成交金額為57335萬元；認售排名第一的連結玉晶光的玉晶光台新99售02，成交金額為1,051萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認售權證高達9檔，其中，4檔連結台積電、2檔加權指數、大型權值股之一的鴻海有1檔，波段漲幅已大的國巨、玉晶光也名列其中，顯示在新冠肺炎疫情在未見落幕跡象前，投資人目前心態偏空，在疫情未告一段落、底部訊號未出現前，操作宜謹慎。

認售權證 認購

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