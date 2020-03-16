法人：美指期空頭排列 莫猜底承接

美國聯準會（Fed）於台灣時間今（16）日凌晨宣布調降基準利率4碼至0%~0.25%的目標區間，反倒引發市場恐慌經濟衰退的嚴重性，美股期貨電子盤午盤挫低5%。 法人說，觀察成交量活絡CME美股指數期貨，三大美股指數期貨整體已明顯步入空頭格局，短中期均線都轉為空頭排列，此時，不論多空方向的部位都應減輕以保靈活。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，雖然美股指數上周重挫後，上周五（13日）拉出長下影線，但是今日電子盤再度出現重挫至5%的跌停位階，短線上，雖然急跌或有強彈可能，但還是不宜過早樂觀看待甚至猜底承接。

Fed已在本周例會前就提早宣布降息，後續可觀察本周四凌晨的利率決議是否會有更新的救市政策對市場引起波

瀾。操作上，可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，若較習慣操作現貨的投資朋友也可使用道瓊反1 ETF來參與美股熊市的行情。

上周美國股市持續上演大怒神行情，上周一電子盤反應俄羅斯與阿拉伯減產協議破局，油價重挫超過20%至30美元／桶，刷新2016年來最低價位，同時也拖累小道瓊、小Nasdaq、小S&P期貨全數跌至5%的電子盤跌停水準；當天現貨開盤後，馬上觸發跌幅至7%的第一階段熔斷機制。

雖然隔日股市強彈，但上周四（12日）美國總統川普宣布限制歐洲旅客入境，加上激勵措施並未足夠具體，使市場恐慌情續再度竄升，也造就美股上周四再次觸發跌停至7%的第一階段熔斷機制，直到上周五市場承接意願才略微升溫，加上美國宣布國家公衛緊急狀態並表示將釋出500億美元資金抗疫，終場美股呈現戲劇性大漲9%以上。

在上周的血洗股市下，黃金、債券、日圓等避險商品也都紛紛出現拋售，顯示市場資金流動性短缺，把已獲利的資產急售，以彌補股市重挫保證金不足的問題，也顯示市場目前不但恐慌性情續高漲，流動性問題也是需要留意的風險問題。