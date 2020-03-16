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恐慌後該如何操作？ 林昌興：留意殺多後的短線軋空

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
林昌興（ETF領航大師） 資料來源：林昌興/提供
林昌興（ETF領航大師） 資料來源：林昌興/提供

上周驚滔駭浪的行情下，大盤指數一周高低點有1,500點之多，雖然短線恐慌仍在，不過，期貨分析師林昌興指出，技術面出現乖離過大的收腳，再加上本周三（18日）是台指期月結算，因此，留意殺多後的短線軋空行情，上半周留意反彈，下半周考慮再度下殺的鋸齒狀行情。

林昌興指出，首先要避開長線買股動作雖然上周五（13日）出現跌深反彈的下影線，不過，對於大部份投資人來說，都是低檔殺出籌碼換手的狀況，加上融資開始第一波斷頭追繳令，因此目前並不是長線買股的好時機。

舉凡一般存股投資人最愛的元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），都是高檔下殺後，回到相對低的位置，但這裡如果出現反彈幅度仍然有限，尤其這兩檔存股族最愛標的 ，目前都是融資水位創新高，反而外資與自營商大量出脫籌碼下，短線最好不碰。

第二，反向ETF立功勞，不論是國內外的反向ETF，都在上周出現大幅度的上漲行情，也就是說全球指數型指數全面出現大幅下跌的局面，觀察法人籌碼買超最多的是元大台灣反1（00632R）、富邦上証反1（00634R）、國泰美國道瓊反1（00669R）。

因此，短線雖指數反彈會壓抑反向ETF漲幅，不過，技術面都是低檔打底後的周線轉強，可以留意台指期周三結算後，如果反彈來到相對高檔，可以分批開始買進布局等待3月底另一波空頭來臨。

第三，黃金殺過頭看到外資和全球黃金ETF基金的籌碼都創新高，很多投資朋友會問說為何上周黃金期貨從1,700回檔到1,520美元，回檔幅度超過10%，原因之一就是全球金融機構因為股市急跌下，為了彌補虧損，所以，將手頭獲利的黃金直接拋出換現金，造成一周內，股、債、金三殺的局面。

而聯準會今（16）日再次降息，讓美元接近零利率，黃金的價值就會開始浮現，可以留意元大S&P黃金正2（00708L）回檔打底後，逐步開始切入，達成避險抗通膨的準備。

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