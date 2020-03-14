S&P反1、滬深反 四檔靚

新冠肺炎疫情擴散到歐美地區，連不少名人都中彈，加上OPEC+組織提油救火，本周市場出現金融海嘯後最嚴重的恐慌性賣壓。到昨天之前，美股兩次觸發熔斷機制，三大指數較2月19日歷史高點回檔超20％，踏入熊市區域，連帶原本相對硬頸的陸股也轉弱修正。權證發行商表示，投資人若研判美股、陸股將持續修正，可布局連結相關指數型反向ETF的權證。

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，市場紛紛擔憂疫情帶來的衝擊已經從原本的共供應鏈斷鏈疑慮轉為歐美地區不消費的需求面崩潰。隨著世界衛生組織宣布新冠肺炎疫情進入全球大流行。根據ISM調查，疫情使得近75%美國公司供應鏈受阻，17%的公司下調營收目標5.6%，美國第2季經濟成長面臨萎縮。

繼美國聯準會上周無預警降息2碼後，英國本周也降息2碼，聯準會也向市場注入1.5兆美元短期資金；另據芝商所FedWatch工具，市場預期下周FOMC會議再降息2碼的機率為100％。雖然各國政府紛紛祭出政策與擴大資金振興方案，但由於全球疫情持續擴大，義大利、美國、菲律賓等地紛紛開始執行封城，但相關行動並未消除市場擔憂，紛紛獲利了結或是斷尾求生。法人表示，在新冠肺炎疫情尚未明朗前，恐怕全球股票市場將續震盪。

權證券商建議，投資人如果不看好美股、陸股後續表現，可利用價內外15%以內的中長天期權證商品介入，如S&P反1中信97購01（049947）、滬深反中信9A購01（057004）等。