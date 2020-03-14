聯亞、矽力 押價內外10%

中國大陸為了穩增長，近期加大5G基站建設推進力度下，市場預期，聯亞（3081）、矽力-KY（6415）等5G供應鏈今年業績仍有可觀性；權證券商建議，看好5G族群營運前景的投資人，可利用中長天期、造市積極的認購權證，參與行情不缺席。

中國大陸大陸在去年發放5G牌照，並在當年11月正式商轉，相較於韓國等國家，雖中國大陸5G商轉啟動時間稍晚，但自11月底5G正式商轉後，中國大陸5G使用者規模與網路覆蓋範圍同步快速擴增，截至2019年底，中國大陸5G基站總數已超過13萬座，5G使用者規模以每月新增百萬套的速度擴張。

其中，中國大陸移動截至1月底已開通5G基站7.4萬座，發展670餘萬5G方案用戶，中國大陸聯通與中國大陸電信共享共建5G網路以來，快速在全國30多個省市、自治區開通5G服務，截至2月中，已累計開通5G基站6.4萬座，有利台股供應鏈業績表現。

聯亞方面，觀察中國大陸當地三大電信業者2020年資本支出變化及經營動態，肺炎疫情不但沒有衝擊原定的5G基礎建設腳步，反而在配合政策的前提下，有進一步加大投資金額以及加速建設的情況。

除中國大陸移動外，中國大陸電信與中國大陸聯通均有進一步增加新年度資本支出預算的情況，有助聯亞營運表現。

權證券商表示，看好業績成長題材的投資人，建議優先選擇價內外10%以內，有效天期兩個月以上的權證。