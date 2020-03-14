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泰碩、博智 認購聚光

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

股市氛圍持續偏空，賣盤持續出籠，台股昨（13）日一度跌破萬點，然部分資金逢低布局，指數跌幅收斂，終場下跌293點，以10,128點作收，盤面上，泰碩（3338）、博智（8155）等標的因基本面表現佳，在股價走低時，吸引中長線資金卡位，推升股價翻紅。

泰碩2月合併營收2.5億元，年增22.0%，累計前二月合併營收5.55億元，年成長0.2%，在大陸加速啟動5G基礎建設下，泰碩預估，業績可望自第2季逐步恢復正常。

泰碩儘管受新冠肺炎疫情影響，大陸部分地區延後復工，然受惠散熱市場應用持續擴大，近月營收表現仍相對有撐，近日股價在法人布局下，下檔年線為支撐關卡。

泰碩是中國通訊基地台主力供應商，泰碩表示，雖然5G基地台主動天線，已共同開發 AAU3.0規格，且進入測試階段，但因疫情干擾和良率等問題，首批AAU3.0日出貨不到5,000台，第2季待原料恢復後，日出貨才可望回升。

博智2月合併營收達2.52億元，月增13.5%，年增114.8%，因直接銷售中國比重低於一成，且近期營收貢獻主要來自IPC專案，客戶主要從台灣拉貨，因此短線未受中國疫情影響。

此外，春節前伺服器端客戶積極拉貨，高層板比重維持75%水準，也順勢支撐營收，加上去年首季基期較低，法人預估，博智首季營收將大幅超越去年同期水準。

展望後市，在IPC、伺服器客戶高階產品滲透率提升下，整體能見度轉佳，預期產品結構將優於2019年。

權證發行商建議，看好泰碩、博智後市的投資人，可買進價外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。

營收 疫情

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