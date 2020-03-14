全民權證／世紀鋼 逾90天優選

櫃買中心表示，截至3月10日，776家全體上櫃公司中，已公布擬配發去（2019）年度現金股利家數計119家，約占已公告家數7成7；其中，每股配發現金股利2元以上為60家，現金殖利率大於2%之公司計有104家，約占已公告家數6成7。顯示在國際經濟情勢不穩定之情況下，上櫃公司中仍不乏基本面表現穩健的優質公司。

2020-03-13 14:30