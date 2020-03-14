聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／世紀鋼 逾90天優選
世紀鋼（9958）積極拓展離岸風電事業， 2月營收不畏疫情影響，達4.67億元，月增40.8%，年增283.5%，近日股價雖受大盤壓抑影響，不過在法人連日買超下，仍力守所有均線之上，為盤面強勢股。
公司未來成長動能來自台灣離岸風電計畫，提供海上風機基座與塔架相關零件。世紀鋼成立子公司世紀風電在台北港第一期廠房去年9月完工，今年第1季生產。第二期廠房將於第3季完工，第4季投產。以目前接單，預期2020~2022年風電營收貢獻將大幅成長。
權證發行商建議，看好世紀鋼營運表現的投資人，不妨優先挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內的相關認購權證，並設好停利停損點。（凱基證券提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言